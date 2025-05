USA prijali od Kataru luxusný dar! Ide o lietadlo, ktoré má slúžiť ako Air Force One

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Spojené štáty prijali od Kataru ako dar luxusné lietadlo Boeing 747 a letectvo dostalo za úlohu stroj upraviť tak, aby mohol slúžiť ako prezidentský špeciál Air Force One pre prepravu prezidenta Donalda Trumpa. V noci na dnes to napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na Pentagon, podľa ktorého lietadlo prijal minister obrany Pete Hegseth. Hoci Biely dom trvá na tom, že dar je legálny, skoršie oznámenie o jeho možnom prijatí vyvolalo obrovskú kontroverziu, upozornila stanica BBC.

"Minister obrany prijal od Kataru Boeing 747 v súlade so všetkými federálnymi pravidlami a predpismi," uviedol hovorca Pentagonu Sean Parnell. Ministerstvo obrany teraz podľa neho bude pracovať na zabezpečení riadnych bezpečnostných opatrení. Lietadlo bude potrebné upraviť, aby mohlo slúžiť ako prezidentský špeciál.

Trinásť rokov staré lietadlo bude vyžadovať značné vylepšenie zabezpečenia, vybavenie na zabránenie možnému odpočúvaniu a tiež prostriedky, aby bol schopný odrážať rakety, upozornili odborníci. Lietadlo by mohlo potrebovať sprievod stíhačiek a jeho cesty by mohli byť obmedzené na územie Spojených štátov, ak nebudú vykonané nákladné bezpečnostné opatrenia, uviedli podľa Reuters experti.

Lietadlo je darom od katarskej kráľovskej rodiny a je jedným z najcennejších darov, aké kedy americká vláda dostala. Po odchode Trumpa z Bieleho domu by malo byť venované jeho prezidentskej knižnici, uviedol predtým zdroj Reuters. Nové komerčné lietadlo 747-8 stojí približne 400 miliónov dolárov.

Podľa demokratov a občianskych skupín je neetické a pravdepodobne aj protiústavné, aby Katar takýto dar poskytol. "Dnešok je temným dňom v histórii: prezident Spojených štátov oficiálne prijal najväčší úplatok od zahraničnej vlády v americkej histórii," vyhlásil líder demokratickej menšiny v americkom Senáte Chuck Schumer. Demokratické senátorky Mazie Hironová a Tammy Duckworthová v utorok uviedli, že modernizácia lietadla by mohla stáť viac ako miliardu dolárov a že by to so sebou prinieslo bezpečnostné riziká.

Kritiky sa podľa BBC ale nezdržali ani niektorí republikáni. "Zaujímalo by ma, či naša schopnosť posudzovať stav ľudských práv (v Katare) nebude zatienená týmto veľkým darom," uviedol republikánsky senátor Rand Paul.

Katar medzitým panujúce obavy odmietol a šéf Bieleho domu Trump predtým vyhlásil, že by bolo "hlúpe" Boeing 747 neprijať, transakciu označil za verejnú a transparentnú. Pentagon zatiaľ podľa Reuters neuviedol, koľko úprava stroja bude stáť ani ako dlho bude trvať.

Trump už skôr vyjadroval sklamanie nad oneskorením dodávok dvoch nových, modernizovaných prezidentských špeciálov. Počas svojho prvého funkčného obdobia sa dohodol so spoločnosťou Boeing na dodaní dvoch nových strojov 747-8 v roku 2024. Predstaviteľ amerického letectva nedávno Kongresu oznámil, že Boeing uviedol, že je schopný lietadlá dokončiť do roku 2027.

Súčasná prezidentská flotila zahŕňa dva lietadlá Boeing 747-200, ktoré sú v prevádzke od roku 1990, a niekoľko menších lietadiel Boeing 757, podotkla BBC. Trump minulý týždeň počas svojej cesty po Perzskom zálive navštívil aj Katar, kde okrem iného podpísal dohodu o hospodárskej výmene v celkovej hodnote 1,2 bilióna USD. Katar tiež podpísal dohodu o nákupe lietadiel od amerického výrobcu Boeing pre štátnu leteckú spoločnosť Qatar Airways.