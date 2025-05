Česko už čoskoro zrejme zruší kontroly na hraniciach so Slovenskom pre SLAK

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

PRAHA - Česko pravdepodobne vo štvrtok zruší kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré zaviedlo v marci ako jedno z opatrení proti zavlečeniu slintačky a krívačky (SLAK) do ČR. V stredu to pred rokovaním vlády podľa stanice ČT24 povedal český minister poľnohospodárstva Marek Výborný.