Nevypočítateľný Putin: Tajné služby varujú! Nová hrozba útoku je horšia ako Ukrajina

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Mier na Ukrajine by mal priniesť úľavu. Namiesto toho však môže rozpútať ďalší konflikt. Zákulisné informácie zo spravodajských služieb varujú pred Putinovým novým ťažením – tentoraz smerom na sever a západ Európy.

Ticho pred búrkou? Koniec vojny môže znamenať začiatok ďalšej

Znie to ako cynický paradox. Kým svet túžobne očakáva ukončenie krvavého konfliktu na Ukrajine, západné tajné služby varujú: práve mier by mohol byť spúšťačom ďalšej agresie Kremľa. Ako upozornil nemecký Bild, existujú vážne obavy, že po presune ruských vojsk z Ukrajiny sa Vladimír Putin zameria na nové územia – a to vrátane Poľska, Litvy či Fínska.

Estónsko bije na poplach: Hrozba sa po mieri ešte zvýši

Estónsky minister obrany Hanno Pevkur si nedáva servítku pred ústa: „Hrozba pre nás sa po ukončení bojov na Ukrajine zvýši,“ uviedol pre Bild. Zhoduje sa tým s internými hodnoteniami západných tajných služieb, ktoré predpokladajú, že Moskva už pripravila nové strategické scenáre. Podľa uniknutých informácií sa v prípade prímeria plánuje rozsiahly presun ruských vojenských jednotiek k hraniciam s Nórskom, Fínskom a pobaltskými krajinami.

800-tisíc vojakov sa nevráti domov. Putin ich nasmeruje k NATO

Ruská armáda disponuje približne 800-tisíc vojakmi. A podľa Pevkura rozhodne nepôjde o sily, ktoré sa po mieri jednoducho rozídu domov. „Tieto kapacity budú po ruke pre ďalšie ťaženie,“ tvrdí. Zdroje blízke západným spravodajským službám varujú, že plány na novú ofenzívu sa pripravovali už počas posledných mesiacov vojny. V centre pozornosti je blížiace sa vojenské cvičenie Zapad-2025 – presne ten typ operácie, ktorú Rusko v minulosti zneužilo na prekvapivý útok.

Bielorusko ako odrazový mostík: Tentoraz môže byť cieľom Poľsko či Litva

Anonymný vysokopostavený zdroj pre Bild naznačil, že ak dôjde k prímeriu, ruské jednotky sa okamžite začnú presúvať do Bieloruska. Pod zámienkou cvičenia Zapad-2025 by sa mohli pripraviť na nový útok. „Tentoraz by cieľom nemusela byť Ukrajina, ale Litva alebo Poľsko,“ varuje zdroj.

Nie je to len planý poplach – podobný scenár sa odohral v roku 2021, keď Rusko využilo vojenské manévre v Bielorusku ako krytie pre prípravy na inváziu na Ukrajinu.

Imperiálne chúťky nekončia: Putin sa nezastaví, ak mu to svet dovolí

Jeden z nemenovaných západných vládnych predstaviteľov pre Bild zhrnul Putinovu stratégiu do jedinej vety: „Po Gruzínsku prišiel Krym. Po Kryme Donbas. Potom celá Ukrajina. Ak mu dovolíme ponechať si anektované územia, nájde si ďalší cieľ.“ Údajné mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré sa konali v Turecku, opäť zlyhali – zatiaľ čo Rusko medzitým zintenzívnilo útoky. O vojnovej únave nemožno hovoriť. Práve naopak.

Nemecká CDU varuje: Skutočný mier príde len vtedy, keď Rusko uzná Ukrajinu

Nemecký opozičný politik Roderich Kiesewetter z CDU varuje, že ukončenie bojov na Ukrajine nebude automaticky znamenať mier pre Európu. „Pokoj nastane až vtedy, keď Rusko neodvolateľne uzná právo Ukrajiny na existenciu a vzdá sa imperiálnych ambícií,“ vyhlásil. Dodáva však, že takýto scenár je dnes len ilúziou. Podľa neho sa musíme pripraviť na novú eskaláciu.