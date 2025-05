Kremeľ klame, dokázali experti: Putin je bezmocný! Ruská ekonomika sa prepadá ku dnu

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Pod povrchom propagandy o „neotrasiteľnej stabilite“ sa ruská ekonomika nachádza v nebezpečne labilnom stave. Vyplýva to z analýzy švédskeho inštitútu SITE, ktorú si objednali európski ministri financií. Správa poukazuje na vážne systémové chyby a falošné čísla, ktorými Moskva zavádza nielen vlastné obyvateľstvo, ale aj zvyšok sveta.

Ekonomika na infúzii vojnového rozpočtu

Ruské hospodárstvo zatiaľ drží nad vodou agresívna štátna stimulácia – no len krátkodobo. Podľa analytikov SITE je súčasný „ruský zázrak“ len výsledkom nepriehľadného financovania, deformovaného prerozdeľovania zdrojov a čoraz tenších fiškálnych rezerv.

„Stimulácia vojnového hospodárstva síce zabránila okamžitému kolapsu, ale dlhodobo je tento model neudržateľný. Moskva hrá o čas, ale ten nie je na jej strane,“ varujú autori analýzy.

Manipulácia s číslami: Inflácia vs. realita

Ekonomický analytik Torbjörn Becker zo SITE otvorene spochybňuje dôveryhodnosť údajov, ktoré zverejňuje Kremeľ. Zásadnou otázkou je inflácia – kým Rusko tvrdí, že sa pohybuje na úrovni 9–10 %, centrálna banka stanovila základnú úrokovú sadzbu na 21 %.

„Prečo by akákoľvek normálna centrálna banka určovala úrokovú sadzbu, ktorá je o vyše 11 percentuálnych bodov vyššia než inflácia? To jednoducho nesedí. Keby to urobila ktorákoľvek európska banka, jej šéf by druhý deň prišiel o prácu,“ povedal Becker pre Reuters.

Tento nepomer podľa neho jasne naznačuje, že skutočná inflácia môže byť podhodnotená. A ak infláciu znížite umelo, automaticky tým nadhodnotíte reálny rast HDP.

Dvojnásobné deficity, tiché riziko kolapsu

Moskva zároveň výrazne podhodnocuje rozsah vojenských výdavkov. Becker upozorňuje, že skutočný rozpočtový deficit môže byť až dvojnásobný v porovnaní s oficiálnymi údajmi. Tieto falošné čísla maskujú rastúce finančné riziká – banky totiž vykazujú prudký nárast úverovej aktivity, čo je klasický symptóm blížiacej sa krízy.

„Ide o rovnaké indikátory, ktoré sledujeme pri predpovedaní bankových kolapsov. Systém je preťažený, napumpovaný a prehriaty,“ varuje Becker.

Európska komisia súhlasí: Rusko sa ekonomicky oslabuje

Na varovania analytikov zareagoval aj európsky komisár pre obchod Valdis Dombrovskis, ktorý v rozhovore pre The Kyiv Independent potvrdil, že Európska komisia s hodnotením súhlasí.

„Zvyšujúca sa krehkosť ruskej ekonomiky len potvrdzuje dôležitosť pokračovania medzinárodného tlaku. Musíme obmedziť schopnosť Kremľa viesť agresívnu vojnu proti Ukrajine,“ zdôraznil Dombrovskis.