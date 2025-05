Ostré slová experta: Putin sa bojí o život! Do Istanbulu odmietol ísť kvôli strachu z atentátu

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)

Putin ostáva v Kremli. Miesto neho do Istanbulu cestuje poradca

Vladimir Putin sa vo štvrtok osobne nezúčastní plánovaného stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Mierové rokovania, ktoré sa majú konať v Istanbule, tak prebehnú bez prítomnosti hlavy Ruskej federácie. Podľa štátnej agentúry TASS bude ruskú delegáciu namiesto Putina viesť jeho poradca Vladimir Medinskij.

Tento krok vyvolal ostré reakcie. Niektorí analytici sa domnievajú, že Putin sa rozhodol necestovať nie kvôli diplomacii, ale zo strachu o vlastný život.

„Putin je chodca mŕtvola.“ Britský plukovník nešetrí kritikou

Britský plukovník Hamish de Bretton-Gordon, ktorého citoval Mirror, sa vyjadril veľmi ostro: „Existujú analytici, ktorí vedia viac než ja a ktorí sú presvedčení, že Putin je dnes len chodiaca mŕtvola – vyčerpaný vodca, ktorého vojna na Ukrajine nakoniec zničí.“

Podľa neho by Putin mohol mať opodstatnené obavy z atentátu alebo dokonca zatknutia za vojnové zločiny. „Situácia v Rusku je veľmi zlá. Dokonca aj Spojené štáty, zdá sa, uvažujú o prímerí – Trump si uvedomil, že ho Putin oklamal,“ dodal de Bretton-Gordon.

Zelenského výzva ako test odvahy. Putin radšej zvolil útek

Zelenskyj verejne vyzval Putina na osobné rokovanie v Turecku – tvárou v tvár. No Kremeľ reagoval tichom. Podľa de Bretton-Gordona ide o dôkaz toho, že ruský prezident sa správa ako „paranoidný cár“.

„Jeho správanie je čoraz viac poznačené strachom. Bezpečnostné opatrenia má extrémne prísne, údajne má najmenej dvoch dvojníkov,“ uviedol s tým, že Putinovo „blafovanie“ sa týmto odhalením stáva prázdnym gestom.

„V Rusku sa nikdy nekončí demokraticky.“ Odborníci hovoria o paranoji v Kremli

Podobný pohľad má aj britský analytik Bruce Jones. V rozhovore pre Daily Mail pripomenul, že história Kremľa nie je naklonená dôstojným koncom:

„V Rusku sa to nikdy nekončí demokraticky. Putin vie, čo sa stane vodcom, ktorí robia zlé rozhodnutia. Necháva už roky vraždiť svojich protivníkov. Teraz má dôvod byť paranoidný.“

Atentát je nepravdepodobný, no želaní na jeho pád je veľa

Nie všetci však veria, že Putinovi hrozí okamžité nebezpečenstvo. Generál Richard Kemp, bývalý veliteľ britských síl v Afganistane, tvrdí, že šanca na atentát je momentálne veľmi nízka.

„Áno, existuje mnoho ľudí, ktorí by si želali, aby bol Putin odstránený. Ale jeho bezpečnostné opatrenia sú tak prísne, že je otázne, či je to vôbec uskutočniteľné. V tejto chvíli to považujem za nepravdepodobné,“ povedal Kemp.