WASHINGTON - Vo veku 95 rokov zomrel bývalý americký veľvyslanec v Československu William Luers, informuje denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na diplomatovu manželku Wendy Luersovú. V americkej diplomatickej službe strávil Luers 29 rokov, z toho v rokoch 1983-86 pôsobil ako veľvyslanec v Prahe. Patril k veľkým podporovateľom disidenta, dramatika a prvého porevolučného prezidenta Václava Havla, ktorého sa počas svojho pôsobenia snažil chrániť pred komunistickou vládnou garnitúrou tým, že pozýval do Prahy významné kultúrne osobnosti a organizoval ich stretnutie s Havlom. Po odchode z diplomacie pôsobil Luers 13 rokov ako prezident newyorského Metropolitného múzea umenia.