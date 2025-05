Európa pokračuje vo vojne a predstiera, že môže vyhrať, tvrdí Orbán

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)

BUDAPEŠŤ - Západná stratégia na zlomenie Ruska zlyhala, sankcie nedosiahli svoj cieľ a Rusi zabránili Ukrajine vstúpiť do NATO. Vyhlásil to v pondelok v maďarskom parlamente premiér Viktor Orbán na konferencii predsedov parlamentov EÚ. Informuje o tom server 24.hu.

„Napriek tomu Európa pokračuje vo vojne a predstiera, že môžeme vyhrať,“ dodal Orbán na záverečnej konferencii parlamentných podujatí súvisiacich s minuloročným maďarským predsedníctvom EÚ.

„Dnes vo svete prebieha transformácia takého rozsahu, akú možno porovnať len so zrodom moderných národných štátov a Vestfálskym mierom (pozn. TASR: 11 zmlúv podpísaných v roku 1648, ktorými sa skončila tridsaťročná vojna. Rokovania o týchto zmluvách sa viedli v rokoch 1644 – 1648 v Münsteri a Osnabrücku),“ poznamenal predseda maďarskej vlády.

Svet sa podľa jeho slov reorganizuje

Svet sa podľa jeho slov reorganizuje, spôsob myslenia v západnom svete sa tiež transformuje a Európania na to musia reagovať. Európa však na to nie je pripravená, podčiarkol. „Nikto sa neodváži priznať, ale túto vojnu sme prehrali,“ pokračoval Orbán. Upozornil na skutočnosť, že ruská ekonomika sa nezrútila, sankcie nedosiahli svoj cieľ a Rusi zabránili vstupu Ukrajiny do NATO. Američania si to podľa neho už uvedomili a teraz rokujú, zatiaľ čo Európania pokračujú vo vojne a predstierajú, že môžu vyhrať.