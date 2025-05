Hamas oznámil, že prepustí americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra

Varda Ben Baruch drží fotografiu svojho vnuka Edana Alexandra, ktorý je držaný ako rukojemník v Gaze (Zdroj: TASR/AP/Ohad Zwigenberg)

„Izraelský vojak Edan Alexander, občan s dvojakým americkým a izraelským občianstvom, bude prepustený ako súčasť snáh o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy a opätovné otvorenie humanitárnych priechodov,“ uviedol Hamas vo vyhlásení bez spresnenia termínu, kedy by k prepusteniu mohlo dôjsť.

Alexander by mohol byť prepustený v pondelok

Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na svoj zdroj informoval, že Alexander by mohol byť prepustený už v pondelok 12. mája. Podľa zdroja, ktorý sa zúčastňuje na rokovaniach o prepustení uneseného muža, si vyjednávacia skupina stanovila cieľ dosiahnuť jeho oslobodenie začiatkom nadchádzajúceho týždňa. Denník The Jerusalem Post píše, že izraelsko-amerického rukojemníka by mali prepustiť v priebehu nasledujúcich 48 hodín.

Rodina Alexandra v nedeľu večer uviedla, že z Pásma Gazy bude prepustený „v najbližších dňoch“. Alexander je izraelsko-americký vojak, ktorý vyrastal v Spojených štátoch. Bol unesený z vojenskej základne počas útoku vedeného Hamasom 7. októbra 2023, ktorý rozpútal vojnu v Pásme Gazy. Vyhlásenie Hamasu prichádza krátko pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízkom východe, ktorá sa uskutoční nadchádzajúci týždeň. Trump neplánuje navštíviť Izrael.

Izrael neukončí vojenské operácie

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval, že jeho krajina neukončí vojenské operácie v palestínskej enkláve ani počas prebiehajúcich rokovaní s Hamasom. „V súlade s politikou Izraela budú rokovania prebiehať pod paľbou so záväzkom dosiahnuť všetky ciele vojny,“ uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie.

Dvaja poprední členovia Hamasu v nedeľu pred týmto oznámením pre agentúru AFP uviedli, že predstavitelia hnutia rokujú už niekoľko dní v katarskej metropole Dauha so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímerí či prístupe dodávok humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Jeden z nich dodal, že na rokovaniach došlo k „pokroku“ smerom k dosiahnutiu prímeria.

„V Dauhe prebiehajú priame rozhovory medzi vedením Hamasu a Spojenými štátmi o prímerí v Gaze, výmene väzňov i prístupe humanitárnej pomoci,“ uviedol jeden citovaných predstaviteľov Hamasu.

Na rozhovoroch dosiahli pokrok

Druhý predstaviteľ povedal, že na rozhovoroch sa už dosiahol pokrok vo všetkých menovaných oblastiach, a čo sa týka výmeny väzňov, tak k nemu došlo najmä v prípade Edana Alexandra - americko-izraelského občana.

Egypt a Katar privítali najnovšie oznámenie Hamasu. Krajiny, ktoré spolu s USA sprostredkovali rozhovory medzi Hamasom a Izraelom, to v spoločnom vyhlásení označili za „gesto dobrej vôle a povzbudivý krok smerom k návratu k rokovaciemu stolu s cieľom dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy, prepustenie väzňov a zadržiavaných osôb a zabezpečiť bezpečný a nerušený prísun pomoci na riešenie tragických podmienok v Pásme Gazy“.