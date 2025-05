Hamas odovzdal rukojemníka Edana Alexandra: Izrael vyšle delegáciu na rokovania o prepustení ďalších

Ľudia majú v rukách podobizne rukojemníka Edana Alexandra (Zdroj: SITA/AP Photo/Oded Balilty)

TEL AVIV - Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo v pondelok do rúk Červeného kríža 21-ročného americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra, ktorého zadržiavalo v Pásme Gazy, uviedli izraelské médiá. Informuje o tom agentúra DPA a denník The Jerusalem Post, podľa ktorého je Alexander už na ceste do Izraela.