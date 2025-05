Šokujúce odhalenie: Nový pápež údajne pochybil v prístupe k prípadom sexuálneho násilia, kryl násilie na deťoch?!

Lev XIV. (Zdroj: SITA/Vatican Media via AP)

WASHINGTON - Nový pápež Lev XIV. podľa americkej skupiny Survivors Network of Those Abused by Priests (Sieť preživších násilia zo strany kňazov, SNAP) pochybil v prístupe k prípadom sexuálneho násilia, keď bol predstaviteľom rádu augustiniánov a biskupom v Peru. Podľa predsedu združenia Shauna Doughertyho nový pápež kryl násilie na deťoch, píše dnes denník The Washington Post. Organizácia v marci zaslala na vtedajšieho kardinála Roberta Prevosta oficiálnu sťažnosť do Vatikánu.