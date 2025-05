Pápež Lev XIV. v minulosti navštívil Slovensko: Unikátne FOTO dokazuje, ako u nás popíjal aj slivovicu

Robert Francis Prevost na Slovensku (Zdroj: Instagram/Augustiniáni)

Nečakané odhalenie z archívov kláštora: „Pápež bol u nás“

Kresťanská komunita Augustiniánov na Slovensku prekvapila verejnosť nostalgickým a zároveň symbolickým príspevkom. Na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu z roku 2005, ktorá zachytáva vtedy ešte generálneho predstaveného Rádu sv. Augustína, Roberta Francisa Prevosta, pri tradičnom slovenskom privítaní – s chlebom, soľou a, ako sa patrí, so slivovicou.

Záber pochádza z augustiniánskeho kláštora na Kostolianskej ulici v Košiciach, kde dnešný pápež v rámci svojho rehoľného poslania navštívil slovenských spolubratov. Dnes je z neho 267. nástupca sv. Petra. No pred 19 rokmi to bol jednoducho brat Robert, otvorený, vľúdny a usmiaty muž viery.„Dnes ho pozná svet, my si ho pamätáme“

Augustiniáni pod fotografiu napísali dojemné vyznanie:

„Dnes ho svet pozná ako pápeža Leva XIV., nástupcu sv. Petra a pastiera celej Cirkvi. S vďačnosťou spomíname na jeho návštevu a v modlitbách prosíme o múdrosť, silu a odvahu pre jeho službu. Nech sa mu darí na tejto veľkej ceste viery a jednoty.“

Pripomienka tejto návštevy ukazuje, že aj zdánlivo nenápadné okamihy môžu nadobudnúť výnimočný význam, keď ich osvetlí svetlo dejín. V Košiciach kedysi vítali predstaveného rehole – netušili však, že zdravia budúceho pápeža.

Z Chicaga až na Petrov stolec

Robert Francis Prevost má 69 rokov a pochádza z amerického Chicaga. V Ríme pôsobil ako prefekt Kongregácie pre biskupov, no jeho duchovné korene siahajú hlboko do augustiniánskej spirituality.

Vo štvrtok bol zvolený za nového pápeža a prijal meno Lev XIV. – symbolický odkaz na silu, múdrosť a kontinuitu Cirkvi. Nastupuje po Františkovi, ktorý zomrel 21. apríla vo veku 88 rokov. Nový pontifik tak preberá nielen Petrov kľúč, ale aj ťažké bremeno vedenia Cirkvi v neistých časoch.