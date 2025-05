Šéf UNRWA označil zatvorenie škôl vo východnom Jeruzaleme za „útok na deti“

Philippe Lazzarini (Zdroj: SITA/AP/Bilal Hussein)

„Útok na deti. Útok na vzdelávanie. Smutný deň v okupovanom východnom Jeruzaleme... Vpád do škôl a ich nútené zatvorenie je do očí bijúcim ignorovaním medzinárodného práva,“ napísal Lazzarini na platforme X. Hovorca UNRWA Jonathan Fowler pre AFP potvrdil, že izraelské jednotky „vo štvrtok zatvorili šesť škôl (prevádzkovaných) OSN v anektovanom východnom Jeruzaleme, na šesť budov umiestnili nariadenia na zatvorenie a násilne vnikli do troch zo šiestich škôl“. Fotograf agentúry AFP prítomný v dvoch školách v utečeneckom tábore Šuafat informoval, že izraelské sily vstúpili do týcto priestorov a vyvesili oznam o zatvorení, v ktorom sa uvádzalo, že školy fungujú bez „povolenia“. Deti museli priestory opustiť, mnohé z nich odchádzali v slzách. UNRWA uviedla, že jeden z jej zamestnancov bol zadržaný.

Zatvorenie škôl odsúdila aj Palestínska samospráva, podľa nej predstavuje „porušenie práva detí na vzdelanie“. Izraelskí predstavitelia už dlhšie vedú s UNRWA spory a jej zamestnancov podozrievajú z napomáhania palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Niektorí pracovníci agentúry sa podľa Izraela zapojili do útoku militantov napojených na Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Izraelskí poslanci v októbri schválili zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli s platnosťou od januára. Ďalší zákon zakazuje izraelským orgánom akýkoľvek kontakt s UNRWA. Východný Jeruzalem, Západný breh Jordánu i Pásmo Gazy obsadil Izrael v rámci tzv. šesťdňovej vojny v roku 1967.