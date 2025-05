Predprimárne vzdelávanie je najlepšia pomoc štátu deťom a rodinám, uviedol Drucker

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predprimárne vzdelávanie je najlepšia podpora, akú štát môže mladým rodinám s deťmi dať. Je to najúčinnejšia investícia do vzdelania, akú môže vláda urobiť. Vyhlásil to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) v reakcii na piatkové vyhlásenia predstaviteľov opozičného KDH, kritizujúcich návrh znižovania veku pre povinné predprimárne vzdelávanie.