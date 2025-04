UNRWA hlási humanitárnu krízu v Gaze: Izraelská blokáda znemožňuje doručenie základných potravín

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Jehed Alshrafi)

NEW YORK - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) vo štvrtok uviedla, že z dôvodu pokračujúcej izraelskej blokády prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy nedokáže do tejto palestínskej enklávy distribuovať zásoby základných potravín. Informuje o tom agentúra DPA.