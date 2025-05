Vysokopostavení predstavitelia USA a Číny sa stretnú: Stane sa tak vo Švajčiarsku

Scott Bessent (Zdroj: X/HANKonX)

Podľa agentúr pôjde o prvé významné a oficiálne rozhovory medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami s cieľom vyriešiť obchodnú vojnu, ktorú Trump rozpútal krátko po jeho januárovom návrate do Bieleho domu. Za Spojené štáty by sa na rokovaniach v Ženeve mal zúčastniť minister financií Scott Bessent a obchodný splnomocnenec (USTR) Jamieson Greer. Presný dátum stretnutia zatiaľ nebol oznámený. Americké úrady však uviedli, že obaja predstavitelia odcestujú spoločne do Ženevy 8. mája a stretnú sa aj so švajčiarskou prezidentkou Karin Kellerovou-Sutterovou.

Hospodárska bezpečnosť

„Hospodárska bezpečnosť je národnou bezpečnosťou a prezident Donald J. Trump vedie doma aj v zahraničí cestu k silnejšej a prosperujúcejšej Amerike,“ uviedol Bessent vo vyhlásení. „Teším sa na produktívne rozhovory, keďže pracujeme na obnovení rovnováhy medzinárodného hospodárskeho systému tak, aby lepšie slúžil záujmom Spojených štátov,“ doplnil.

Z čínskej strany bude viesť delegáciu vicepremiér Che Li-feng, oznámilo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. „Vicepremiér Che, hlavný predstaviteľ Číny pre ekonomické a obchodné vzťahy so Spojenými štátmi, sa stretne s ministrom financií Bessentom,“ doplnilo ministerstvo. Od nástupu Trumpovej administratívy späť do Bieleho domu v januári boli na čínske tovary uvalené nové clá vo výške až 145 percent, pričom k nim pribudli aj niektoré sektorové opatrenia. Peking reagoval odvetnými clami na americké výrobky vo výške až 125 percent. Vzájomné colné opatrenia vyvolali napätie na finančných trhoch a podľa analýz prispeli k prudkému poklesu bilaterálneho obchodu medzi krajinami, píše AFP.