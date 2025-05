Európa potrebuje silné Nemecko! Koaličné strany aj v druhom kole hlasovania navrhnú ako kancelára Merza

Friedrich Merz (Zdroj: TASR/AP/Markus Schreiber)

"Ako koalícia - CDU / CSU a SPD - znovu navrhneme v druhom kole Friedricha Merza," uviedol Spahn. Podľa nemeckých médií sa ako o termíne hlasovania uvažuje o piatku, ale ide aj o hlasovanie v stredu. Mimo hry nie je ani návrh hlasovať už dnes. Skoršie termíny by však vyžadovali súhlas ostatných strán, pretože by sa museli schváliť dvojtretinovou väčšinou, ktorú CDU / CSU a SPD v sneme nemajú.

Svet je v nepokoji

"Svet je v nepokoji. Európa potrebuje silné Nemecko, a preto by sme nemali dlhé dni čakať, ale mali by sme v tom rýchlo urobiť jasno, "vyhlásil generálny sekretár CDU Carsten Linnemann. Stanici Phoenix povedal, že by dal prednosť opakovaniu hlasovania ešte dnes. Linnemann tiež pripustil, že ho Merzov neúspech prekvapil.

Merzovi chýbalo 6 hlasov

V dopoludňajšom hlasovaní o budúcom nemeckom kancelárovi dostal predseda CDU Merz 310 hlasov, teda o šesť menej ako potreboval. Konzervatívna únia CDU / CSU a sociálna demokracia, ktoré chcú byť súčasťou budúcej koaličnej vlády, majú pritom v parlamente pohodlnú väčšinu 328 poslancov. Podľa opozície neúspech Merza v očiach nemeckej verejnosti i sveta poškodil. Podľa Johanna Wadephula, ktorý by sa mal v novej nemeckej vláde stať ministrom zahraničia, to tak ale nie je. "Stalo sa to aj v iných krajinách. A dnes už o tom nikto nehovorí, či sa to podarilo v prvom alebo v druhom kole, "povedal.