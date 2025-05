Dobré správy z Egypta: Nezvestnú Češku lokalizovali a je nažive! Je v tom však háčik

Občianku Českej republiky v Egypte lokalizovali a žije. (Zdroj: TASR/AP Photo/Amr Nabil, Facebook/Kateřina Čimerová)

MĚLNÍK/KÁHIRA - Len niekoľko hodín prešlo od doby, kedy bol medializovaný prípad istej Evy Zajíčkovej z českého mesta Mělník. Jej dovolenkový odlet do Egypta z konca marca totiž spôsobil veľké problémy a starosti jej rodine. Sestra Zajíčkovej po mesiaci oslovila políciu, aby po nezvestnej sestre, s ktorou sa nevedela skontaktovať, rozbehli pátranie. Pár hodín po vyhlásení pátrania sa však miestnym podarilo skontaktovať so ženou a podľa štátnych autorít je nažive. Teraz je však na nej, aby sa rozhodla, či sa chce vrátiť. Problémom je jej aktuálny psychický stav.

Nezvestnú 41-ročnú Zajíčkovú sa podľa portálu novinky.cz podarilo nájsť. Jej lokalizovaniu pomohli početné komentáre na sociálnej sieti od miestnych obyvateľov, ktorí sa v regióne Hurghada pohybujú a žijú v ňom.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Mohammed Salah)

"Sestra trpí vážnou psychickou chorobou. Prosím, keby ste ju niekto niekde videli, pokúste sa ju okamžite dostať do necmocnice," napísala v skupine na Facebooku Zajíčkovej sestra.

Po pár hodinách ju našli

"Nezvestná Češka sa našla. Pohybuje sa po Hurghade. Zastupiteľský úrad je pripravený jej v prípade potreby a na základe jej žiadosti vystaviť náhradný cestovný doklad, na ktorý môže kedykoľvek odcestovať späť do Česka," povedal portálu hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake.

Stratenú ženu našli na miestach, o ktorých písali na facebookovej skupine niektorí prispievatelia, jeden z nich uviedol, že sa nezvestná "potuluje ulicami Hurghady, má strhané oblečenie a s nikým sa nebaví, každý deň je na 30. ulici a na Sheraton Street".

V čom je háčik?

To, že ženu našli, však automaticky neznamená, sa aj vráti do Českej republiky. Túto iniciatívu už musí prejaviť ona sama. "Ponúkli sme jej pomoc. Záleží to na nej, ak bude chcieť požiadať o náhradný doklad, ale zatiaľ sa tak nestalo. Doteraz nevyvinula žiadne kroky," doplnil Drake.