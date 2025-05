Zdroj z Vatikánu v tom má jasno: TOTO bude nový pápež! Ak nie, bude to hanba rehole

Konkláve sa začne 7. mája. (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

RÍM - Charles Collins, bývalý insider Vatikánu, ktorého predchádzajúce tipy sa naplnili do poslednej bodky, opäť prehovoril. Podľa neho už vie meno aj identitu budúceho pápeža – a ak sa jeho vízia nenaplní, môže to byť hanba pre celý rehoľný rád.

Muž, ktorý „trafil“ Benedikta, má nový tip

Charles Collins má 52 rokov a desaťročia patril k ľuďom, ktorí mali priamy prístup k zákulisným informáciám Vatikánu. Ako bývalý pracovník Vatikánskeho rozhlasu a aktuálny výkonný editor katolíckeho portálu Crux sa už raz zapísal do histórie: správne predpovedal nielen nástupcu pápeža Jána Pavla II., ale aj to, že si zvolí meno Benedikt.

Teraz opäť vystupuje na verejnosť s tvrdým vyhlásením: novým pápežom sa stane taliansky kardinál Pierbattista Pizzaballa a prijme meno František II. A ak nie? Bude to vraj symbolická „facka“ jeho vlastnému rehoľnému spoločenstvu, píše Daily Star.

Kardinál Pierbattista Pizzaballa (Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia)

Prečo práve Pizzaballa?

Podľa Collinsa nie je výber náhodný. To, že je Talian, je prvou výhodou – historicky majú domáci kardináli v konkláve vždy silné postavenie. No Pizzaballa má aj ďalšiu výhodu: nedá sa zaradiť ani medzi progresívcov, ani medzi konzervatívcov, čo z neho robí konsenzuálneho kandidáta v čoraz viac polarizovanom cirkevnom svete.

Okrem toho pôsobí vo Svätej zemi – v Jeruzaleme – a teda veľmi dobre rozumie realite katolíkov žijúcich v napätých, neistých podmienkach. Collins je presvedčený, že tento aspekt z neho robí mimoriadne silného uchádzača.

„Verím, že si vyberie meno František II. Nie preto, že by bol fanúšikom pápeža Františka, ale preto, že sám je františkán. A keby si po Františkovi nezvolil meno František, bola by to urážka rehole, z ktorej pochádza,“ zdôrazňuje Collins.

V tieni smrti a intríg: konkláve už čoskoro

Podľa Collinsa sa boj o pápežský stolec začal dávno pred oficiálnym spustením konkláve, ktoré je naplánované na 7. mája. Pápež František zomrel vo veku 88 rokov a jeho posledné roky boli poznačené zákulisnými ťahmi a tichým zápasom medzi vplyvnými kardinálskymi skupinami.

„Tieto debaty prebiehajú už celé roky. Ľudia sa stretávajú, vyjednávajú, plánujú. Ale keď sa dvere Sixtínskej kaplnky zavrú, všetky hry končia,“ hovorí Collins.

Ako prebieha voľba pápeža? Collins odhaľuje detaily

Proces voľby má svoje pravidlá a rytmus. Prvý večer je skôr zoznamovací – kardináli ešte hlasujú za svojich známych a favorizovaných spojencov. Skutočné napätie prichádza na druhý deň.

„Vtedy sa ukáže, kto má reálnu podporu. Začína sa selekcia a smerovanie k rozhodnutiu,“ vysvetľuje Collins. Ak niekto v treťom kole získa viac než 50 %, vo štvrtom hlasovaní môže byť zvolený.

Kardináli sú rozdelení do štyroch táborov, každý chce ovládnuť trón sv. Petra

Konkláve nebude len náboženskou ceremóniou, ale aj politickou bitkou. Collins identifikuje štyri hlavné frakcie: konzervatívcov, progresívcov, zástupcov rozvojových krajín a Talianov. Napätie medzi nimi narastá – každý tábor sa snaží získať podporu ostatných.

„Momentálne prebieha zákulisná diplomacia. Presviedčanie, taktizovanie, výmeny podpôr. No keď sa začne konkláve, všetko sa zastaví. Potom už rozhodne Duch Svätý... alebo sila čísel,“ uzatvára tajomný exvatikánsky informátor.