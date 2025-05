Úspech strany Reform UK v anglických komunálnych voľbách zvýšil tlak na ostatné strany

Tvár Brexitu a strany Reform UK vo Veľkej Británii. (Zdroj: TASR/Vladimír Benko)

Koniec dvojstrannej politiky

Farage privítal výsledky volieb ako „koniec dvojstrannej politiky“ a považuje ich za „smrť Konzervatívnej strany“. Jeho strana Reform UK získala vo štvrtok 677 z približne 1600 kresiel v zastupiteľstvách dosiaľ ovládaných prevažne konzervatívcami.

Od konzervatívcov prevzala kontrolu nad ôsmimi zastupiteľstvami a labouristi stratili väčšinu v dvoch. Reformisti predtým tesne porazili labouristov v doplňovacích voľbách v parlamentnom okrsku Runcorn a Helsby na severozápade Anglicka. Sarah Pochinová je ich piatou poslankyňou v Dolnej snemovni vo Westminsterskom paláci.

Konzervatívci stratili viac ako 600 členov

Konzervatívci stratili viac ako 600 členov v miestnych zastupiteľstvách a všetkých 15 mestských rád, ktoré strana kontrolovala. To sú najhoršie volebné výsledky v histórii strany. Konzervatívne osobnosti však výsledky komunálnych volieb neberú ako „existenčné“ sklamanie.

Predsedníčka Badenochová sa ospravedlnila porazeným konzervatívnym kandidátom slovami: „Postarám sa o to, aby sme sa dostali späť na miesto, kde sme vnímaní ako dôveryhodná alternatíva k labouristom."

Premiér nie je spokojný so situáciou

Premiér Starmer v denníku The Times priznal, že nie je spokojný so situáciou, v akej sa krajina nachádza. „Som si veľmi dobre vedomý toho, že ľudia ešte necítia výhody (našej politiky). To nám povedali aj vo štvrtok večer," dodal. Varoval však pred stranami, ktoré ponúkajú „jednoduché, ideologické zmeny.“

Niekoľko labouristických poslancov ho už vyzvalo, aby upravil politický kurz. Emma Lewellová, poslankyňa za okrsok South Shields povedala, že labouristi boli „hluchí a stále opakovali, že sa posunieme ďalej a rýchlejšie podľa nášho plánu zmeny. Je potrebná zmena plánu,“ dodala. Jej kolega Brian Leishman za škótska okrsok Alloa a Grangemouth varoval, že ak „nezlepšíme životnú úroveň ľudí, potom ďalšie roky budeme mať extrémne pravicovú vláda“.