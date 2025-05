Apple čelí podozreniu z trestného činu: Porušil súdny príkaz, tvrdí sudkyňa

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Peter Kneffel/dpa)

NEW YORK - Americká spoločnosť Apple porušila súdny príkaz, ktorý jej nariaďoval, aby vo svojom obchode s aplikáciami App Store umožňovala platby cez iných poskytovateľov. Uviedla to sudkyňa Yvonne Gonzalezová Rogersová, svoje rozhodnutie postúpila prokurátorom kvôli možnému trestnému stíhaniu firmy, uviedla v stredu agentúra Bloomberg. Apple musí prestať účtovať provízie za nákupy mimo svojho obchodu s aplikáciami.

Sudkyňa sa tak postavila na stranu spoločnosti Epic Games, ktorá vyvinula populárnu hru Fortnite predávanú cez App Store. Firma už pred rokmi výrobcu iPhonov obvinila, že nedodržal príkaz vydaný v roku 2021, keď súd rozhodol, že Apple svojím konaním potláča konkurenciu. To je v rozpore s kalifornskými zákonmi, kde firma sídli. Sudkyňa po niekoľkých týždňoch vypočúvania dospela k záveru, že Apple úmyselne porušil jej súdny príkaz. Prípad teda odovzdala prokurátorom, aby prešetrili, či sa Apple nedopustil trestného činu pohŕdania súdom, keď nerešpektovala jej rozhodnutie z roku 2021. Zmeny, ktoré teraz musí firma vykonať, by mohli výrazne zasiahnuť do tržieb App Store, ktoré sa ročne pohybujú v ráde desiatok miliárd USD.

Apple uviedol, že s rozhodnutím zásadne nesúhlasí. "Príkaz súdu splníme a odvoláme sa," uviedol zástupca spoločnosti. Generálny riaditeľ spoločnosti Epic Games Tim Sweeney označil rozhodnutie za obrovské víťazstvo pre vývojárov. V procese v roku 2021 sa Gonzalezová Rogersová z veľkej časti postavila na strnú Applu a uviedla, že zásady firmy pre obchod App Store neporušujú federálny protimonopolný zákon. Požadovala ale, aby Apple umožnil vývojárom obísť jeho nástroj pre platby v aplikácii, a vyhnúť sa tak 30-percentnej provízii. Toto rozhodnutie vlani potvrdil americký najvyšší súd, keď sa odmietol zaoberať odvolaním v tejto veci. Sudkyňa tiež uviedla, že viceprezident Applu pre financie Alex Roman pri svedeckej výpovedi klamal. Firma podľa sudkyne zneužila advokátsku mlčanlivosť v snahe zabrániť firme Epic, aby sa dostala k informáciám.