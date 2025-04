USA hrozí nedostatok elektroniky pre Trumpove clá, varuje taiwanský Pegatron

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

Clá vyvolali neistotu medzi maloobchodníkmi v USA a zasiahli rozhodnutia o dodávkach, povedal predseda predstavenstva výrobcu elektroniky Pegatron Tzu-Hsien Tung. Varoval, že do dvoch mesiacov by sa regály obchodov v Spojených štátoch mohli vyprázdniť. Trump začiatkom apríla najskôr zaviedol a potom na 90 dní pozastavil recipročné clá pre obchodných partnerov vrátane Vietnamu, Indonézie a Indie, kde má Pegatron výrobné základne. V USA však stále platí plošné clo vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut a plošné clo 10 % na všetok ostatný dovoz. K týmto plošným clám sa môžu začiatkom júla pridať recipročné clá.

Trumpove kroky narušili bezproblémovú logistiku

Odklad má poskytnúť priestor na obchodné rokovania. Tung zároveň povedal, že americkí dovozcovia nemusia využiť túto prestávku na zvýšenie zásielok a vytvorenie zásob. Trumpove kroky narušili bezproblémovú logistiku v centre moderného globálneho dodávateľského reťazca, poznamenal Tung, ale dodal, že Pegatron sa bude držať svojich plánov.

„To, že Trump zvýšil clá, neznamená, že zvyšok sveta urobí to isté. Taiwanskí zmluvní výrobcovia sa držia svojich zámorských plánov,“ povedal. „Nebudeme okamžite upravovať naše dlhodobé plány len pre dvoj- až trojmesačné zmeny colných taríf. Výrobné základne si vyžadujú dlhodobé plánovanie,“ dodal. Pegatron od prvého funkčného obdobia Trumpa diverzifikoval svoje výrobné miesta mimo Číny a expandoval do krajín juhovýchodnej Ázie, ako aj do Mexika.