MIMORIADNY ONLINE Nová kapitola spolupráce: USA a Ukrajina uzavreli „historickú“ dohodu o nerastných surovinách

„S radosťou oznamujem podpis historickej dohody o hospodárskom partnerstve,“ uviedol Bessent vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. Dodal, že „toto partnerstvo umožňuje Spojeným štátom investovať spoločne s Ukrajinou, uvoľniť aktíva ukrajinského rastu, zmobilizovať americký talent, kapitál a štandardy riadenia, ktoré zlepšia investičné prostredie na Ukrajine a urýchlia jej ekonomickú obnovu“.

Ukrajinská ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády Julija Svyrydenková taktiež potvrdila, že v mene Ukrajine podpísala vo Washingtone predmetnú dohodu. Kyjev podľa jej slov v rámci dohody spolu so Spojenými štátmi vytvorí Investičný fond na obnovu Ukrajiny. „So Spojenými štátmi vytvárame fond, ktorý do našej krajiny priláka globálne investície,“ napísala na platforme X. Spojené štáty zatiaľ nezverejnili podrobnosti dosiahnutej dohody, ktorá nadobudne platnosť až po schválení v ukrajinskom parlamente. Dohoda by však mala poskytnúť USA prednostný prístup k novým investičným projektom zameraným na rozvoj ukrajinských prírodných zdrojov vrátane hliníka, grafitu, ropy a zemného plynu, napísala agentúra Bloomberg.

Ukrajina si v súlade s dohodou ponechá plné vlastníctvo

Svyrydenková po podpise priblížila, že Ukrajina si v súlade s dohodou ponechá plné vlastníctvo všetkých nerastných surovín na svojom území i vo svojich teritoriálnych vodách. Na platforme X uviedla, že bude na Ukrajine „určiť čo a kedy sa bude ťažiť“. Zmienený investičný fond zároveň budú podľa jej slov rovnocenne spravovať obe krajiny. „Ani jedna strana nebude mať dominantné hlasovacie právo - čo je odrazom rovnocenného partnerstva medzi našimi dvoma krajinami,“ priblížila.

„Dôležité je, že táto dohoda signalizuje globálnym partnerom, že dlhodobá spolupráca s Ukrajinou - na celé desaťročia - je nielen možná, ale aj spoľahlivá,“ cituje ukrajinskú ministerku agentúra DPA. Agentúra Reuters krátko pred podpisom nahliadla do návrhu dohody a informovala, že Ukrajina dosiahla zrušenie požiadavky, aby splácala USA za doterajšiu vojenskú pomoc, ktorú jej poskytla ešte administratíva prezidenta Joea Bidena. Aj ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ pred podpisom povedal, že americká strana bude môcť započítať ako svoj vklad do investičného fondu iba novú vojenskú pomoc.