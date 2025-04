India zakazuje pakistanské lietadlá vo svojom vzdušnom priestore: Napätie medzi krajinami rastie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Zákaz, ktorý sa týka lietadiel registrovaných v Pakistane, strojov prevádzkovaných, vlastnených alebo prenajatých pakistanskými leteckými spoločnosťami a vojenských lietadiel, bude platiť od 30. apríla do 23. mája, oznámila indická vláda.Pakistan a India po útoku z minulého utorka, ktorý si vyžiadal 26 obetí na životoch, zaviedli proti sebe viaceré opatrenia. Islamabad uzavrel svoj vzdušný priestor pre indické letecké spoločnosti a India pozastavila platnosť zmluvy z roku 1960, ktorá upravuje spoločné využívanie vody z rieky Indus a jej prítokov. Vojaci oboch krajín sa odvtedy takisto navzájom ostreľujú pozdĺž militarizovanej hranice v Kašmíre.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Pakistanský minister Attaulláh Tarar v noci na stredu tvrdil, že Islamabad má dôveryhodné spravodajské informácie o tom, že India plánuje v priebehu najbližších 24 až 36 hodín podniknúť vojenský útok na Pakistan a že ako zámienku využije útok v Pahalgáme, kde zahynuli väčšinou indickí turisti.Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf potom v stredu počas telefonátu so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom obvinil Indiu, že podniká kroky, ktoré vykazujú známky „eskalujúceho a provokatívneho správania“.

Indickí predstavitelia na to bezprostredne nereagovali, no podľa nemenovaných zdrojov premiér Naréndra Módí dal ozbrojeným silám „úplnú operačnú slobodu pri rozhodovaní o spôsobe, cieľoch a načasovaní reakcie Indie na masaker v Pahalgáme“, napísala agentúra AP.Generálny tajomník OSN António Guterres predtým vyzval obe strany, sa zdržali konfrontácie, ktorá by mohla mať tragické dôsledky. Takisto Rubio podľa vyhlásenia kancelárie pakistanské premiéra zdôraznil, aby Pakistan a India pokračovali v spolupráci v záujme mieru a stability v južnej Ázii.