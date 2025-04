Útočník z mešity vo Francúzsku odmieta, že by vraždil z nenávisti k islamu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RÍM - Muž podozrivý z útoku nožom na moslima v mešite na juhu Francúzska popiera, že by motívom jeho konania bola nenávisť voči islamu. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedol mužov taliansky právnik Giovanni Salvietti.

Salvietti uviedol, že podozrivý, ktorého francúzska prokuratúra identifikovala ako francúzskeho štátneho príslušníka Oliviera A./H., vyšetrovateľom povedal, že „zabil prvú osobu, ktorú uvidel“ a že „nepovedal nič proti islamu ani proti mešitám“. K útoku došlo minulý piatok (25. apríla) v mešite v obci La Grand-Combe v regióne Gard v južnom Francúzsku. Bezpečnostné kamery v objekte zachytili dvojicu mužov, ako sa rozprávajú a potom spolu idú do modlitebne.

Svoju obeť začal bodať nožom

Zatiaľ čo neskoršia obeť - 20-ročný Aboubakar Cissé pôvodom z Mali - si kľakol, aby sa pomodlil, podozrivý predstieral, že robí to isté, ale potom svoju obeť začal bodať nožom - zasadil mu viac ako 40 rán. Cissého v agónii si ešte nakrútil mobilom a nahrávku poslal známemu, ktorý ju istý čas zdieľal na sociálnych sieťach. Z miesta činu podozrivý ušiel. Francúzska polícia po ňom bezvýsledne pátrala od piatka rána. Muž sa napokon v nedeľu sám prihlásil na policajnej stanici v meste Pistoia neďaleko Florencie v Toskánsku v strednom Taliansku. Mal by byť naňho vydaný európsky zatykač a bude prevezený do Francúzska. Ako dodala AFP, ide o francúzskeho štátneho príslušníka narodeného v roku 2004 v Lyone.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ako aj vláda a politické strany útok v mešite odsúdili s tým, že vo Francúzsku takýto čin motivovaný náboženskou nenávisťou nemá miesto. Krajná ľavica v reakcii na útok obvinila súčasné vedenie ministerstva vnútra i krajnú ľavicu z podnecovania islamofóbie vo Francúzsku. Podozrivý z útoku pred svojím činom aj po ňom v statusoch na sociálnych sieťach napísal, že chce zabíjať a stať sa sériovým vrahom, ale nepísal nič o vierovyznaní svojich potenciálnych obetí. Vo videu, ktoré nakrútil na mieste útoku, v mešite, však bolo počuť, ako uráža Alaha, uviedli francúzske médiá.