Moravu zasiahlo EXTRÉMNE počasie! Desivé ZÁBERY z postihnutých miest: Voda trhala asfalt a zaplavila domy

(Zdroj: HZS Jihomoravského kraje, Facebook/Obec Tučapy, Facebook/Domanaci a sousede, Facebook/Fotbal Těmice)

Obce v Juhomoravskom kraji zasiahnuté štvrtkovými prívalovými dažďami sčítavajú škody, čistia cesty a chodníky od nánosov bahna. Hasiči informovali, že zasahovali v okrese Hodonín vo Veselí nad Moravou, v Domaníne, Syrovíne, Žeraviciach, Ježove a Labutoch po prívalových dažďoch.

Z obcí hlásili zatopené objekty, pivnice a komunikácie. Hasiči postupne čerpali vodu zo pivníc, odstraňovali z komunikácií naplavené bahno a ďalšie nečistoty, čistili kanálové výpuste. Evakuácia obyvateľov nebola potrebná. V Domaníne a v Rajci-Jestřebí voda vo štvrtok večer zatopila desiatky budov. Hasiči tam zasahovali až do rána tretej hodiny.

(Zdroj: HZS Jihomoravského kraje)

"Nevyzerá to vôbec dobre. Máme poškodené cesty. Robíme novú kanalizáciu, ktorá zatiaľ bola spevnená štrkopieskom, to je ale preč. Voda všetko zmietla do domov," povedala viceprimátorka Domanínu Lenka Bruštíková. Ľudia podľa nej nahlasujú škody, zaplavené studne. "Škôd je veľa, mapujeme to," uviedla. Doplnila, že jeden dom bude musieť posúdiť statik. Je možné, že sa objekt bude musieť zbúrať.

(Zdroj: Facebook/Domanaci a sousede)

V Rajci-Jestřebí na Blanensku zatopil podľa starostky Romany Synakieviczovej dvojhodinový prívalový dážď tiež desiatky domov. V meste žije asi 37 00 obyvateľov, zasiahnutá bola podľa nej viac ako tretina mesta. "Prívalový dážď sa zastavil priamo nad naším mestom. Sme v údolí, tak to tak dopadlo. V uliciach máme blato z okolia a stavieb, zasiahnuté boli desiatky domov, išlo predovšetkým o pivnice. Vytopená bola stolárska dielňa. Pri jednej novostavbe, kde dokopali základy, sa zosunul svah, čo nám spôsobilo asi najväčšie problémy. Hlina z výkopov skončila v zastavanej časti," uviedla starostka. Doplnila, že škody na obecnom majetku zatiaľ nezistila.

(Zdroj: HZS Jihomoravského kraje)

S prívalovým dažďom sa potýkali napríklad aj v Syrovíne na Hodonínsku, kde žije bezmála 400 obyvateľov. "Máme tú jednu exponovanú ulicu, ktorá je pri väčších prívalových dažďoch vždy zaplavená. Išlo o bahno v ulici a asi tri zatopené pivnice, ktoré hasiči vyčerpávali. Škody na obecnom majetku nie sú," povedal starosta Zbyněk Mrkus.

Búrky, ktoré sa objavili hlavne na Morave, sa takmer nepohybovali, alebo boli na jednom mieste opakovane. Vznikali tak prívalové zrážky. Napríklad stanica Potštát-Boškov na Přerovsku namerala 25 milimetrov za 30 minút a aj tam museli hasiči čerpať vodu zo pivníc.

Zaplavené ihrisko v obci Těmice (Zdroj: Facebook/Fotbal Těmice)

Pred búrkami varovali aj meteorológovia

Meteorológovia varovali, že východnú polovicu Česka vo štvrtok popoludní a večer zasiahnu silné búrky s prívalovým dažďom. "Ako už to tak v týchto situáciách býva, búrky sa nevyskytli všade na území výstrahy a rozdiely v úhrnoch sú obrovské aj na vzdialenostiach niekoľkých kilometrov," uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bohužiaľ najmä v týchto situáciách je presná lokalizácia tých najhorších miest viac-menej nemožná s ohľadom na chaotický vývoj búrok.

(Zdroj: HZS Jihomoravského kraje)

Ako príklad uviedol oblasť Uhorskohradišťska. "Zatiaľ čo na stanici v Starom Meste pri Uhorskom Hradišti spadlo necelých 10 mm zrážok, 10 km juhozápadne smerom na Kyjov boli reálne úhrny odhadnuté radarom pravdepodobne cez 60 mm. Tento úhrn navyše spadol za veľmi krátku dobu, približne za 1,5 hodiny. Okolo 16.00 h sa v oblasti udržiavala takmer stacionárna búrka, ktorá produkovala veľké množstvo zrážok," priblížil ČHMÚ.

(Zdroj: X/Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ))

"Veľké škody napáchala prívalová povodeň v Domaníne, z ktorého je aj snímka nižšie od Tomáša S. a škody tam sú naozaj veľké," informovali meteorológovia, ktorí zverejnili fotografiu zničeného asfaltu. Komplikácie spôsobovali búrky aj na Přerovsku, Vyškovsku alebo okolo Hranic na Morave.

(Zdroj: X/ČHMÚ/Tomáš S.)

Zasiahnutou je aj obec Tučapy v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji. Na sociálnej sieti obec zverejnila fotografie zaplavených ulíc.