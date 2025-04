Boje pokračujú: Izrael sa prihlásil k útoku na budovu školy, údajne cielil na militantov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že budovu využívali skupiny Hamas a Palestínsky islamský džihád ako veliteľské centrum, pričom ich členovia sa tam údajne nachádzali a plánovali útoky na izraelských civilistov. Armáda dodala, že Hamas používal civilistov ako živé štíty a že pred úderom prijala opatrenia na minimalizáciu civilných obetí.

Zábery šírené v palestínskych médiách ukazujú požiar a rozsiahle škody, vrátane zničených stanov. Tvrdenia oboch strán podľa DPA nebolo možné nezávisle overiť. Útoky a obete hlásili aj z ďalších častí Pásma Gazy. Palestínske zdravotnícke úrady uvádzajú, že od kolapsu prímeria medzi Izraelom a Hamasom z 18. marca zahynulo v dôsledku izraelských útokov viac ako 1800 Palestínčanov, pričom mnohí boli civilisti. Od začiatku marca Izrael tiež zaviedol blokádu všetkého tovaru do Pásma Gazy vrátane paliva a elektriny.

Západné krajiny vyzývajú Izrael na dodržiavanie medzinárodného práva a umožnenie neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Británie v spoločnom vyhlásení apelovali na obnovenie prímeria a prepustenie zostávajúcich rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.

Hamas zverejnil ďalšie video s izraelským rukojemníkom

Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas zverejnilo v stredu video s jedným z rukojemníkov, ktorého zadržiavajú v Pásme Gazy. Muž s izraelským a maďarským občianstvom vyzýva na skorú dohodu o prepustení rukojemníkov, informuje agentúra AFP. Na zhruba trojminútovom videu sa predstavuje ako Omri Miran a hovorí po hebrejsky. Rodina jeho totožnosť potvrdila, požiadala však médiá, aby zábery nezverejňovali.

Termín vzniku nie je známy, no Miran zapaľuje sviečku pri príležitosti svojich 48. narodenín, ktoré mal 11. apríla. Hovorí tiež, že rukojemníci žijú v neustálom strachu z bombových útokov, a dodáva, že mu chýbajú manželka a dcéry. „V predvečer Dňa pamiatky holokaustu, keď hovoríme ‚už nikdy viac‘, volá izraelský občan o pomoc z tunelov Hamasu,“ uviedla jeho rodina. „Pre Izraelský štát je to morálne zlyhanie. Náš Omri je silný a nezlomí sa, no naše srdcia sú zlomené,“ doplnila vo vyhlásení. Mirana odvliekli z jeho domu v kibuci Nahal Oz pred očami jeho manželky a detí počas útoku militantov Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, pri ktorom uniesli 251 rukojemníkov. V Gaze je stále 58 z nich vrátane 34 ľudí, ktorí podľa izraelskej armády už nie sú nažive.