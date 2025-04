V Česku obžalovali spoluzakladateľa skupiny, ktorá plánovala útok na Pride na Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: topky/Tomáš Hambálek)

Obžaloba na väzobne stíhaného mladistvého bola podaná 17. apríla. Štátne zastupiteľstvo v nej mladíka vinní zo založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka, pretože sa podľa neho usiloval o vznik skupiny, ktorá sa zameriavala na rôzne formy nenávisti a útokov proti osobám zo skupín vymedzených nábožensky, národnostne, rasovo, politicky či na základe sexuálnej orientácie. Podľa VSZ sa to dialo na verejne prístupnom informačnom kanáli, kde on aj ďalšie osoby zverejňovali príspevky so symbolikou nacistického Nemecka a nenávistné príspevky, ktoré podnecovali k násiliu proti osobám z uvedených skupín.

V nadväznosti na to je mladíkovi kladené za vinu, že v úmysle verejne podnietiť čo najväčší počet ľudí k fyzickým útokom proti daným osobám, v dôsledku čoho by sa cítili obmedzené pri uplatňovaní svojich základných práv a slobôd, pridával do diskusných skupín príspevky vyzývajúce k takémuto konaniu. Preto je obžalovaný aj z podpory a propagácie terorizmu.

Ďalšie trestné činy, z ktorých sa bude pred súdom zodpovedať, sú nedovolené ozbrojovanie a pokus oň. Podľa obžaloby si zaobstaral chemické látky na výrobu výbušniny, ktorú aj vytvoril a okrem toho si na 3D tlačiarni vyrobil dve krátke palné zbrane, ktoré však bez ďalších úprav neboli bezprostredne schopné streľby. V neposlednej rade je obžalovaný z nebezpečného vyhrážania sa. Za samotnú prípravu útoku na bratislavský Pride stíhaný nie je, pretože od ďalšieho konania sám dobrovoľne upustil.

Keďže mladík nie je plnoletý, platí pre neho nižšia trestná sadzba. V prípade odsúdenia mu tak hrozí jeden až päť rokov za mrežami.