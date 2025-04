Nemá štipku citu? Trump opäť vyvolal pobúrenie! TAKTO komentoval svoju účasť na pohrebe Františka

Americký prezident Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová. (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)

Pápež František (†88), ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok, bude pochovaný v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Tak si to želal vo svojom testamente. Smútočný obrad sa má uskutočniť najbližšiu sobotu – a medzi svetovými štátnikmi, ktorí sa ho zúčastnia, nebude chýbať ani prezident Spojených štátov.

Trump s Melaniou prídu do Ríma. Slová o pohrebe však spustili vlnu nevôle

Donald Trump, aktuálny prezident USA, to oznámil na svojej platforme Truth Social: „Melania a ja sa zúčastníme pohrebu pápeža Františka v Ríme. Tešíme sa, že tam budeme!“ Práve posledná veta – „tešíme sa“ – sa okamžite stala terčom obrovskej kritiky.

Mnohí považujú jeho vyjadrenie za nepatričné, necitlivé a neúctivé voči zosnulému pontifikovi. Opozične ladený kanál „Republicans against Trump“ zverejnil Trumpov príspevok na sociálnej sieti X (predtým Twitter) a poukázal práve na nešťastnú formuláciu „tešíme sa“.

V komentároch sa rozpútala búrka:

„Kto sa, dočerta, teší na pohreb?“

„‘Neviem sa dočkať, kedy sa zúčastním pohrebu tohto muža’ – to je určite odvážny spôsob, ako ukázať, že nemáte dušu, ani štipku sebareflexie.“

„Rozprávajú o smútku, akoby to bola premiéra na červenom koberci. Niekto by im mal povedať, že toto nie je Mar-a-Mausoleum.“

„Súhlasím – ‘tešiť sa’ a ‘pohreb’ by nikdy nemali byť v jednej vete.“

„Trump sa zrejme z Františkovho obetavého života nenaučil vôbec nič – a pochybujem, že sa niekedy naučí.“

„Nemá žiadne ľudské city.“

„Je jednoducho neúnosne nevhodný. Vo všetkom.“

Neplánovaná zmena: Trump musel pre pohreb Františka upraviť zahraničný program

Trump mal pôvodne v pláne podniknúť svoju prvú zahraničnú cestu od januárového nástupu do úradu do Saudskej Arábie. Úmrtie pápeža však jeho harmonogram zásadne zmenilo. Zatiaľ nie je jasné, či americký prezident v rámci cesty do Európy navštívi aj iné krajiny.

Len pred niekoľkými dňami pritom v Bielom dome prijal taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, ktorá ho pozvala na oficiálnu návštevu Talianska. Či sa tak stane už pri tejto príležitosti, zatiaľ zostáva otvorené.