Trumpove clá pravdepodobne spomalia hospodársky rast eurozóny, uviedla Lagardová

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

WASHINGTON - Colný konflikt, ktorý začal americký prezident Donald Trump, pravdepodobne spomalí ekonomiku eurozóny. Povedala to v piatok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová na kľúčovom stretnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) vo Washingtone. Informuje správa DPA.

„Veľká eskalácia globálneho obchodného napätia a s tým súvisiace neistoty pravdepodobne znížia hospodársky rast eurozóny utlmením vývozu a môže tiež znížiť investície a spotrebu,“ povedala Lagardová. Varovala tiež, že zhoršenie nálady na finančných trhoch by mohlo viesť k prísnejším podmienkam financovania, čo by zase mohlo spôsobiť, že podniky a domácnosti budú odkladať rozhodnutia o spotrebe a investíciách, uvádza sa v texte prejavu, ktorý zverejnila ECB.

Christine Lagardová (Zdroj: TASR/AP/Matthias Schrader)

Lagardová nedávno na podujatí, ktorý organizoval denník Washington Post, uviedla, že colný konflikt začína mať negatívny vplyv na hospodársky rast v eurozóne. Nevylúčila možnosť, že ECB bude možno musieť opäť prehodnotiť svoju prognózu pre ekonomiku regiónu. ECB už vo svojej najnovšej prognóze z marca očakáva v roku 2025 hospodársky rast v eurozóne len na úrovni 0,9 % a mieru inflácie vo výške 2,3 %. Centrálna banka tento mesiac už siedmykrát od minulého leta znížila svoju kľúčovú depozitnú sadzbu, ktorá tak klesla na 2,25 %.

Banka bude mať k dispozícii nové projekcie

ECB bude mať k dispozícii nové projekcie pre ďalšie rozhodnutie o úrokových sadzbách 5. júna. Očakáva sa, že inflácia sa bude pohybovať okolo cieľa ECB na úrovni 2 %, povedala Lagardová na zasadnutí MMF. Prerušenie obchodu zvýšilo neistotu týkajúcu sa inflačných vyhliadok v eurozóne. „Pokles globálnych cien energií a silnejšie euro by mohli utlmiť infláciu,“ povedala. Tento vplyv by mohol zhoršiť slabší dopyt po exporte z eurozóny v dôsledku vyšších ciel a presmerovanie exportu z krajín s nadmernou kapacitou do euroregiónu.