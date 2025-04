AKTUÁLNE Najvyšší stupeň poplachu: Viac ako 200 hasičov zasahuje pri obrovskom požiari skládky!

Požiar skládky v Rynholci v Česku (Zdroj: X/HZS Středočeského kraje)

RYNHOLEC - Požiar skládky voľne uložených plastov pri Rynholci na Rakovnicku likviduje 250 hasičov. Platí osobitný stupeň poplachu. Záchranári už museli ošetriť 15 hasičov. Väčšinu z nich kvôli prehriatiu, jeden utrpel popáleniny. Ráno sa časť jednotiek vystriedala, hasiči sa snažia zabrániť šíreniu ohňa do ďalšej časti skládky, povedal ČTK hovorca hasičov Ján Sýkora. Podľa informácií spravodajkyne ČTK z miesta je silný zápach cítiť do ďalších okolitých obcí vzdialených viac ako desať kilometrov od Rynholca.

"Držíme to tam, kde to držať chceme, zatiaľ sa to nešíri na ďalšiu hromadu," povedal Sýkora. V noci sa hasičom podarilo vyplniť prieluku medzi hromadami plastov ľahkou penou, čo bráni šíreniu ohňa na druhú časť skládky. "Hromada plastu je v súčasnosti neuhasiteľná, vzhľadom na to, že nech tam dodávame akékoľvek množstvo vody, vyparí sa skôr, ako sa k požiaru priblíži," povedal Sýkora.

Požiar skládky medzi obcami Rynholec a Lány bol hlásený v pondelok o 18:38. Ide o plochu 200krát 200 metrov, skládka je do výšky zhruba päť metrov. Podľa hasičov je pri zásahu potrebné enormné množstvo vody a odhodlanie. Teploty na mieste sú veľmi vysoké, preto museli byť niektorí ošetrení kvôli prehriatiu. Jeden utrpel ľahšie popáleniny ramien. "Ošetrili sme 15 hasičov. Nikto nebol prevezený do nemocničného zariadenia. Všetko ľahké stavy," povedala hovorkyňa záchrannej služby Monika Nováková.

Video ze zásahu. pic.twitter.com/flbyFXtIXO — HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) April 22, 2025

Na mieste je tiež viac ako 100 kusov techniky. Veliteľ zásahu si vyžiadal na pomoc napríklad veľkokapacitnú cisternu CV 40 Taurus a zodolnenú CZS 40 Titan. Hasiči používajú aj rypadlo, kolesový nakladač či pásové rypadlo.

Podařilo se nám vyplnit proluku lehkou pěnou, čímž bráníme šíření požáru na druhou část skládky. Stále je však situace vážná a nesmíme polevit. pic.twitter.com/NYlGXWBUpF — HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) April 22, 2025

Obec Rynholec v noci na svojom webe uviedla, že chemické laboratórium nenameralo nadlimitné hodnoty nebezpečných látok v ovzduší. Ľuďom ale stále odporúča, aby nevetrali. Rovnaké odporúčanie vydala aj obec Lány.