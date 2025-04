Desivé varovanie expertov: Hrozí kolaps ekonomiky USA, dolár masívne padá! Trump ale oslavuje

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON - Americký dolár padá na kolená, investori cúvajú, analytici varujú pred recesiou – a prezident Donald Trump si na sociálnych sieťach medzitým tlieska. Odborníci však hovoria jednoznačne: jeho agresívna colná politika môže Spojené štáty uvrhnúť do ekonomickej krízy.

Dolár sa prepadol, dôvodom je Trump

Trumpova administratíva sa podľa renomovaných ekonómov dopustila hrubej chyby. Ako upozornil David J. Lynch z Washington Post, od nástupu Donalda Trumpa do úradu oslabil dolár o takmer 10 %. A čo je ešte alarmujúcejšie – polovica tohto prepadu nastala po zavedení kontroverzných ciel. „Štáty, ktoré zavádzajú clá, obvykle zaznamenajú posilnenie meny. No Trump to spravil tak nekompetentne, že investori stratili dôveru,“ vysvetlil Lynch.

Dôsledky sú citeľné – Američania, ktorí plánujú dovolenku v zahraničí, zaplatia viac. Slabší dolár navyše zvyšuje ceny dovozu, čo tlačí na infláciu. A hoci by teoreticky mohli profitovať exportéri, podľa Lynchových zistení Trumpove opatrenia nenaplnili ani tento cieľ.

Chaos namiesto stratégie

Aj ďalší odborník, David Page z Axa Investment Managers v Londýne, neskrýva znepokojenie: „Politika vlády je netransparentná, impulzívna a nekonzistentná. Trhy nemajú do čoho zakotviť dôveru. Toto rozhodne nie je premyslená stratégia, akú by sme od svetovej veľmoci očakávali.“

V americkom hospodárstve sa začína šíriť nervozita. Podľa denníka USA Today niektorí prognostici už teraz predpovedajú spomalenie rastu alebo dokonca recesiu. Lynch pripomína, že taký vývoj by mohol zraziť akcie a prinútiť americkú centrálnu banku k zníženiu úrokových sadzieb – čo by len posilnilo pocit neistoty.

Trump oslavuje, kým dolár padá

Donald Trump však vníma realitu inak. Na svojej sieti Truth Social zverejnil 16. apríla nadšený odkaz:

„Spojené štáty vyberajú rekordné clá, ceny produktov klesajú – vrátane benzínu a potravín. Inflácia je na ústupe. Sľuby som splnil!“

Jeho vyhlásenie však ostro kontrastuje s údajmi expertov, ktoré hovoria o opaku. Výsledkom je čoraz väčší rozkol medzi politickou rétorikou Bieleho domu a ekonomickou realitou, ktorú pociťujú bežní Američania aj globálne trhy.