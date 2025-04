Putinov tajný plán je odhalený: Takto chce postupne zničiť Západ! Stačia mu tri kroky

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Sergei Karpukhin)

Tretia svetová vojna – podľa britského historika a experta na bezpečnostné otázky Anthonyho Geese – sa už možno začala. Nie ako jadrový úder, ktorý by v priebehu niekoľkých hodín vymazal svet z mapy, ale ako plazivý konflikt, v ktorom sa ruský prezident Vladimir Putin snaží rozložiť západné demokracie zvnútra. Gees tvrdí, že Putinov plán na zničenie Západu má presne tri fázy – a prvá už prebieha.

Fáza prvá: Sabotáž režimov a "tieňová vojna"

"Ak príde jadrová vojna, začne aj skončí v priebehu niekoľkých hodín. Nebudú víťazi – len porazení," vyhlásil Gees pre britský denník Mirror. "Ale ak, ako predpokladám, nepôjde o jadrový konflikt, potom veci vyzerajú celkom inak. A môžeme s istotou povedať, že vojna už začala."

Podľa Geesa má prvá fáza Putinovej stratégie charakter zastrašovania, hybridnej vojny a podvratnej činnosti. Ide o destabilizáciu demokratických režimov, manipuláciu verejnej mienky a podporu proruských síl v západných krajinách. Ruský režim podľa neho aktívne pracuje na oslabovaní jednoty Západu a cieľavedome podporuje politikov, ktorí sú voči Moskve benevolentní.

Think-tank Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie potvrdzuje, že Rusko už vedie "tieňovú vojnu". Tá zahŕňa fyzické aj kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru v Európe.

"Počet ruských útokov sa v rokoch 2023 až 2024 takmer ztrojnásobil," uvádza správa think-tanku. "Medzi hlavné ciele patrili doprava, štátna správa, kľúčové priemyselné odvetvia a kritická infraštruktúra. Rusi používali výbušniny, tupé a ostré zbrane aj elektronické útoky."

Fáza druhá: Opotrebovacia vojna

Ak Putin dosiahne na Ukrajine niečo, čo bude môcť prezentovať ako víťazstvo – a najmä ak by sa Donald Trump stal opäť prezidentom USA – začne podľa Geesa vyvíjať bezprecedentný tlak na všetky štáty NATO, ktoré sa pripojili po roku 1997. Teda aj na Slovensko, Česko, Poľsko či pobaltské krajiny.

Druhá fáza konfliktu by sa podľa Geesa zmenila na konvenčnú vojnu. "Ruské sily by pomaly postupovali k Pyrenejám," varuje. V Británii by sa podľa neho obnovili spomienky na Druhú svetovú vojnu – potraviny by boli nedostatkovým tovarom, pohonné hmoty prakticky nedostupné.

Fáza tretia: Kolaborantské vlády a ruská totalita

Záverečnou etapou Putinovej stratégie by bolo ustanovenie proruských kolaborantských vlád v dobytých krajinách. Gees varuje, že ak by sa Kremľu podarilo dosiahnuť svoje ciele, dôsledky by boli katastrofálne.

"Do roka by sa Spojené kráľovstvo stalo ruskou kolóniou. Vládli by mu proruskí politici, štát by fungoval ako Rusko – s tajnou políciou, pracovnými tábormi a nulovou toleranciou voči odporu," tvrdí profesor.

Geesov pohľad je varovný a znepokojujúci. Či sa jeho vízia naplní, ukáže čas. No podľa expertov sú mnohé signály už dnes viditeľné. A Západ by mal podľa nich prestať veriť, že vojna je len vzdialený scenár. Lebo ako hovorí Gees – možno sa už začala.