Zahraničné cesty poľských poslancov pripravili štátnu kasu o desaťtisíce eur! Do Afriky aj na druhý koniec sveta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA – Každá oficiálna cesta politika národného parlamentu tej ktorej krajiny ide z peňazí daňových poplatníkov. Tento spôsob financovania zahraničných ciest štátnikov funguje po celom svete. Rozdiel však je, koľko peňazí minie daný politik počas zahraničnej cesty. Odvíja sa to od viacerých faktorov.

Poľský Sejm (Národná rada) má podobne ako každá demokratická krajina parlament s poslancami, ktorí sú volení v demokratických voľbách. Ako členovia Sejmu majú viaceré výhody, ku ktorým patrí aj preplácanie oficiálnych domácich a zahraničných ciest a návštev. Poľský denník Super Express si posvietil na poslancov Sejmu a ich výjazdy. Všetky sú totiž, podobne ako v iných krajinách, financované z peňazí daňových poplatníkov.

Prvý ďaleko najviac

Podľa denníka je rekordérom v počte zahraničných ciest poslanec Pawel Kowal z Koalicja Obywatelska. Mal na nich stráviť celkom 83 pracovných dní, pričom štátnu kasu to stálo takmer 40-tisíc eur (viac ako 170-tisíc zlotých).

Druhý v poradí so 17 výjazdmi (23 900 eur) a 65 pracovnými dňami mimo Sejmu (aj cesta do USA), bol Radoslaw Fogiel z Právo a spravodlivosť (PiS). Okrem iného pôsobí ako zástupca Kowala vo výbore pre zahraničné záležitosti Sejmu. Do USA vycestoval dokopy trikrát.

Tretie miesto obsadilo politička Iwona Arentová (tiež PiS). Podnikla 11 ciest do zahraničia za 17 480 eur, pričom Spojené arabské emiráty navštívila pracovne dvakrát.

Viac ako 300 ciest do zahraničia

Všetci poslanci poľského národného parlamentu uskutočnili dokopy 360 oficiálnych ciest, pričom najčastejšie podnikali výjazdy do európskych krajín. Niektorí však zamierili aj do Kene (Jan Dziedziczak - PiS), Egypta (Patryk Gabriel – Koalicja Obywatelska) či Nového Zélandu (Wanda Nowicková – Nowa Lewica). Spomínaný rekordér Kowal pritom navštívil aj Indiu a Južnú Kóreu, kde strávil až desať dní.