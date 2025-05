ŠKANDÁL počas politickej diskusie, expremiér musel čeliť VULGÁRNYM urážkam: Nech ten haj*el drží h*bu!

Politická diskusia na ČT24. Aktivista a predstaviteľ Voľte pravý blok Petr Cibulka (prvý z ľava) sa pustil do slovnej hádky s expremiérom ČR a predsedom Českej suverenity sociálnej demokracie Jiřím Paroubkom (vpravo). (Zdroj: ČT)

PRAHA – Aj v susednej Českej republike sa počas víkendu v čase obedu vysielajú politické diskusie. To, že vyjadrenia a prejavovanie názorov ide naživo, je v niektorých prípadoch nešťastné. Podobne tomu bolo aj v sobotu, kedy sa do seba pustili predseda Českej suverenity sociálnej demokracie Jiří Paroubek a aktivista a predstaviteľ Voľte pravý blok Petr Cibulka.

Politická diskusia na ČT24 sa zvrtla do slovnej prestrelky. Paroubek a Cibulka sa do seba slovne pustili počas diskusie na tému bezpečnosť, ruská agresia a budúcnosť NATO. Politici si začali v priamom prenose odkazovať výrazy, akoby sedeli v krčme pri pive. Všetko sa začalo otázkou moderátora Bohumila Klepetka: "Ako by Európa mala reagovať na oslabenie transatlantických väzieb zo strany Spojených štátov?"

Prvá ostrá slovná výmena

Prvý sa k slovu dostal expremiéra predseda Českej suverenity sociálnej demokracie Jiří Paroubek. Zhodnotil, že tieto veci treba brať triezvo, pričom si treba počkať na mierové rozhovory USA-Rusko a USA-Ukrajina, ktoré majú prebehnúť o niekoľko mesiacov.

"Ten mier vidím ako základnú hodnotu. Podľa prieskumu si to myslia aj dve tretiny obyvateľov Českej republiky. Som realista," doplnil.

Aktivista a predstaviteľ hnutia Voľte pravý blok Petr Cibulka reagoval, že "teraz sme počuli názor KGB". Paroubek sa nedal a vrátil úder: "Ten (Cibulka) by sa mal nechať prezrieť v Bohniciach (psychiatria v ČR)."

Slovná výmena a urážky pokračovali. Cibulka odkázal nasledovné: "Vy patríte do väzenia, na doživotie, pán Paroubek! A to ešte nehovorím o popravčích čatách," kontroval.

O budúcnosti Ukrajiny

Následne sa Cibulka vyjadril aj k téme o budćnosti Ukrajiny. Ani tu, ako sa dalo predpokladať, politici nenašli spoločný názor. "Ukrajina porazí Rusko, lenže je vo vojne sama, z Európy nejdú žiadne zbrane," povedal Cibulka.

Do diskusie vstúpil aj moderátor, pričom sa ho spýtal, odkiaľ berie takéto informácie. "Z masmédií," odpovedal pokojne Cibulka. Paroubek sa následne začal smiať a dodal: "Od kyvadla."

Cibulka takúto urážku na svoju osobu už nezniesol a reagoval zrejme najhorším možným spôsobom: "Prosím Vás, nech ten ha*zel drží h*bu!" Expremiér ČR sa nenechal zastrašiť a oponoval: "Pán Cibulka, držte sa témy."

S kyvadlom predpovedá budúcnosť

Cibulka je v českých kruhoch známy tým, že predpovedá politickú budúcnosť. Pred šiestimi rokmi v diskusii na ČT pomocou kyvadla predpovedal, že v roku 2025 vypukne v Európe konflikt, ktorý bude viesť do tretej svetovej vojny a USA stiahnu svojich vojakov z Európy. Píše o tom ŽivotvČesku.cz.