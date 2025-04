Spojené štáty by mohli znížiť počet vojakov v Sýrii o polovicu, uvádzajú zdroje Reuters

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ghaith Alsayed)

WASHINGTON - Americká armáda sa chystá v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch skonsolidovať svoju prítomnosť v Sýrii a znížiť počet vojakov v krajine, uviedli v utorok pre agentúru Reuters dvaja americkí predstavitelia. Podľa jedného z nich by z krajiny mohla odísť až polovica, teda asi 1000 amerických vojakov.

Zdvojnásobenie počtu vojakov v Sýrii

V decembri Pentagón oznámil, že viac ako zdvojnásobil počet vojakov v Sýrii, a to až na 2000 jednotiek. Administratíva vtedajšieho prezidenta Joea Bidena tak reagovala na vývoj udalostí v čase, keď sýrski povstalci viedli ofenzívu proti prezidentovi Bašárovi Asadovi. USA nasadenie dodatočných vojakov odôvodnilo hrozbou zo strany teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý by mohol využiť mocenské vákuum v krajine.

V súčasnosti sa väčšina amerických jednotiek v Sýrii nachádza na severovýchode krajiny, ktorá je z veľkej časti pod kontrolou spojeneckých kurdských milícií. Ďalší sú nasadení na základni at-Tanf v púšti pri hraniciach s Jordánskom a Irakom.

Obmedzenie vojenskej prítomnosti v Sýrii potvrdil aj ďalší americký predstaviteľ, avšak konkrétny počet vojakov, ktorí z krajiny odídu podľa neho nie je stanovený. K odchodu až polovice jednotiek však bol skeptický, keďže administratíva prezidenta Donalda Trumpa v súčasnosti rokuje s Iránom a posilňuje svoje sily v regióne.

Spojené štáty nedávno vyslali na Blízky východ lietadlá vrátane bombardérov B-2, vojnové lode a systémy protivzdušnej obrany, pripomína Reuters.

Irán úmyselne zdržiava rokovania

Trump v pondelok vyhlásil, že Irán úmyselne zdržiava rokovania o jadrovej dohode so Spojenými štátmi. Teherán vyzval, aby sa vzdal snahy o získanie jadrovej zbrane, inak môže čeliť vojenskému útoku na jadrové zariadenia.