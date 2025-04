Chameneí ocenil sobotňajšie rozhovory s USA o jadrovom programe krajiny

Iránsky vodca Ali Khamenei. (Zdroj: SITA/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)

„Nie sme ani radikálne optimistickí, ani radikálne pesimistickí, pokiaľ ide o rozhovory... sme (ale) veľmi pesimistickí, pokiaľ ide o druhú stranu... (a) optimistickí, pokiaľ ide o naše vlastné schopnosti,“ uviedol Chameneí pre iránsku televíziu. Sobotňajšie rozhovory medzi Witkoffom a iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím v Ománe označil za „dobre realizované“.

Chameneí zároveň vyzval predstaviteľov, aby „nespájali záležitosti krajiny“ s rozhovormi, ktorých druhé kolo sa uskutoční v sobotu v Ríme. Witkoff víkendové rokovania označil za „pozitívne, konštruktívne a presvedčivé“ a pre Fox News dodal, že cieľom USA je „zistiť, či môžeme túto situáciu vyriešiť diplomaticky a dialógom“.

Naznačil, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa možno prehodnotí podmienky jadrovej dohody z roku 2015. Na základe nej sa zmiernili sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. USA od nej v roku 2018 odstúpila a Teherán ju v reakcii na tento krok prestal dodržiavať a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.

Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane obohacovaním uránu až na 60 percent. Na zhotovenie atómovej bomby je potrebné obohatenie na 90 percent. Teherán popiera, že by jeho cieľom bola výroba takýchto zbraní a americké spravodajské služby tieto snahy nepotvrdili. Tvrdia však, že pokiaľ by sa Irán rozhodol zbrane vyrobiť, dokázal by to urobiť rýchlo.