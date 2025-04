Obrovská tragédia! Pri nočnej streľbe vo Švédsku zahynuli dve osoby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Polícia hlásenie o streľbe prijala krátko pred polnocou. „Na mieste sa nachádzali dvaja muži vo veku 20 až 25 rokov so strelnými poraneniami, ktorí boli prevezení do nemocnice, no zraneniam napokon podľahli,“ ozrejmila vo vyhlásení. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu, ale v súčasnosti nemá žiadnych podozrivých.

Švédsky denník Göteborgs-Posten napísal, že útok mohol súvisieť s rivalitou gangov a odvetou za niektorú z predchádzajúcich strelieb. Spravodajská agentúra TT uvádza, že od začiatku roka boli v Göteborgu najmenej tri streľby a osem bombových útokov. Švédsko sa v uplynulých rokoch snaží potlačiť podobné útoky, pričom vlani v krajine klesol počet vrážd. Ich páchateľmi sú zvyčajne osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré nie sú trestnoprávne zodpovedné a preto si ich gangy najímajú.

Podľa správy Švédskej národnej rady pre prevenciu kriminality (BRA) z marca bolo v krajine v roku 2024 92 prípadov násilia so smrteľnými následkami. Je to o 29 prípadov menej ako v roku 2023.

Švédska polícia v januári uviedla, že počet strelieb vlani klesal už druhý rok po sebe a bolo to 296 prípadov (o 20 percent menej ako v predchádzajúcom roku). Polícia to pripísala zvýšenej schopnosti „predchádzať a odrádzať“ od násilných činov.