Kamionisti na priechode Makov podľa polície porušujú zákaz s prevozom tovaru

Od začiatku kontrol na hraniciach so SR zavedených proti zavlečeniu slintačky a krívačky do Česka už skontrolovala vyše 176.000 nákladných áut. Doklady o dezinfekcii chýbali 13 z nich, 39 vozidlám neumožnila vstup do krajiny. „Súčasne nás trápia vodiči nákladných vozidiel, ktorí sa opakovane pokúšajú použiť na prejazd priechod Bílá-Bumbálka, ktorý na to v rámci opatrení SLAK nie je určený. Nielenže tým porušujú zákaz vjazdu, ale tiež vedome riskujú zavlečenie slintačky a krívačky na naše územie!“ uviedla česká polícia.

Nákladné autá nad 3,5 tony prevážajúce zvieratá, živočíšne produkty či krmivá, ktoré smerujú do ČR, môžu od minulého týždňa využívať len tri hraničné priechody, a to Lanžhot – Brodské, Starý Hrozenkov – Drietoma a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec. Priechod pri Makove z tejto skupiny česká Štátna veterinárna správa (SVS) vyňala, lebo sa na ňom nedali pre značný sklon cesty vytvoriť dezinfekčné vane.

Cestári vybudovali dva dezinfekčné brody

Na hraničnom priechode Starý Hrozenkov – Drietoma, kde sa tvorili dlhé kolóny, cestári vybudovali dva dezinfekčné brody. Podľa vedenia Zlínskeho kraja by mali čakanie v kolónach skrátiť. V prevádzke by mali byť zrejme v pondelok večer alebo v noci. Riaditeľ SVS Zbyněk Semerád v pondelok vo vysielaní ČT24 zároveň avizoval, že SVS upraví pravidlá na dovoz dobytka zo zahraničia, pričom uvoľnenie sa bude vzťahovať na zvieratá z rakúskych chovov. Doteraz platil zákaz dovozu zo spolkových krajín Burgenland a Dolné Rakúsko. Pre zvieratá zo SR a Maďarska budú všetky obmedzenia platiť aj naďalej.