Južná Kórea a Vietnam posilnia hospodárske väzby pre obavy z amerických ciel

Soulu hrozia clá 25 percent a Hanoju až 46 percent, ktoré by začali platiť v júli po skončení globálneho moratória. Juhokórejské spoločnosti sú najväčšími zahraničnými investormi vo Vietname a pre Južnú je aj treťou najdôležitejšou exportnou destináciou.

Podľa vyhlásenia juhokórejského ministerstva obchodu sa oba štáty dohodli na zavedení akčných plánov, aby splnili existujúci cieľ - bilaterálny obchod v hodnote 150 miliárd dolárov do roku 2030. Zároveň plánujú spolupracovať v oblasti výroby jadrovej energie, energie zo skvapalneného zemného plynu a tiež v rámci investícií do textilného a odevného priemyslu. Dohoda sa uzavrela počas stretnutia juhokórejského ministra obchodu An Duk-kuna a vietnamského rezortného partnera Nguyen Hong Diena v Hanoji.

An sa stretol aj so zástupcami popredných juhokórejských spoločností vrátane Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor a HS Hyosung. Minister prisľúbil, že Soul bude naďalej viesť rozhovory s vládou USA aj Vietnamu, aby minimalizoval vplyv amerických ciel na kórejské spoločnosti.

Spoločnosť Samsung vyrába vo Vietname viac ako 60 percent svojich celosvetovo predávaných telefónov. Kórejské spoločnosti si už dlhé roky budujú svoje meno vo Vietname, keďže náklady na výrobu v Číne sa zvyšujú, pričom tam narastajú aj politické riziká a konkurencia. V súčasnosti hrozí, že sa tento obchodný vzťah obráti proti Južnej Kórei, keďže potenciálne clá odhalili zraniteľnosť vývozného modelu Vietnamu, píše Reuters.