Poľský súd zrušil udelenie vysielacích práv televíziám blízkym strane Právo a spravodlivosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa súdu bolo rozhodovanie regulačného orgánu v rozpore s predpismi, keďže nedostatočne zdôvodnil, prečo koncesie udelil práve týmto subjektom. Súd upozornil aj na meškanie so zverejnením zápisnice z rokovania, ktorá mala byť podľa zákona sprístupnená do 14 dní. KRRiT však dokument schválila až po troch mesiacoch. Kritici rozhodnutia KRRiT vrátane člena rady Tadeusza Kowalského upozornili aj na ignorovanie negatívnych ekonomických posudkov pri schvaľovaní koncesií. Predseda KRRiT Maciej Šwirski v reakcii uviedol, že udelenie koncesií pre TV Republika a wPolsce24 bolo v súlade so zákonom, a rozhodnutie súdu označil za dočasné.

Proti zrušeniu koncesie sa ostro ohradilo aj vedenie dotknutých televízií a politici strany Právo a spravodlivosť. Predseda strany PiS Jaroslaw Kaczyňski označil rozhodnutie súdu za likvidáciu demokracie a obvinil vládu zo snahy ovládať mediálne prostredie. Kriticky sa vyjadril aj prezidentský kandidát podporovaný PiS Karol Nawrocki, ktorý situáciu označil za útok na slobodu prejavu a dôkaz obmedzovania nezávislých médií v Poľsku.

Podľa právnikov môže konečné rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu trvať aj viac ako rok. Do právoplatného ukončenia konania budú koncesie naďalej platiť. TV Republika bola podľa údajov Nielsen Media vo februári piatou najsledovanejšou televíznou stanicou v Poľsku.