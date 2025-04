Ministerstvo spravodlivosti pracuje na posilnení participačných práv detí v súdnom konaní

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Doterajšia prax poukazuje na nedostatky v právnej úprave procesného zastupovania maloletých v konaní pred súdom. Neuspokojivý stav spočíva v spájaní viacerých rolí orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré pracujú s rodinou, zastupujú dieťa a súčasne sú navrhovateľmi v konaniach týkajúcich sa maloletých,“ vysvetlil rezort.

Pripomenul, že ešte v roku 2024 pristúpil k zriadeniu medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorej úlohou je analyzovať nedostatky súčasnej právnej úpravy z aplikačnej praxe v oblasti kolízneho opatrovníctva. „Naším spoločným cieľom je nájsť riešenie nedostatkov existujúceho nastavenia právnej úpravy procesného zastupovania maloletých v konaní pred súdom s ohľadom na jeho inštitucionálne zabezpečenie. To samozrejme súvisí aj s verejnými zdrojmi, pričom hovoríme, že úlohu v zastupovaní maloletých by na seba malo prebrať Centrum právnej pomoci, a to v rozsahu, ktorý je predmetom diskusie pracovnej skupiny,“ povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Potrebné zmeny by sa mali podľa ministerstva premietnuť do návrhu novely Civilného mimosporového poriadku, ktorá je zahrnutá do Plánu legislatívnych úloh vlády na tento rok.