Čínska prítomnosť na západnej pologuli je príliš veľká, povedal minister obrany USA

Pete Hegseth (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

PANAMA - Americký minister obrany Pete Hegseth sa dnes znovu zameral na prítomnosť Číny na západnej pologuli, keď ju verejne označil za príliš veľkú. Vyhlásil to deň po tom, ako ázijskú veľmoc opísal ako hrozbu pre Panamský prieplav, informuje agentúra AP. Americký minister obrany je v tieto dni na návšteve Panamy.

V prejave na regionálnej bezpečnostnej konferencii tam Hegseth uviedol, že čínske spoločnosti ovládajú pozemky a kritickú infraštruktúru v strategických odvetviach. "Čínska armáda má na západnej pologuli príliš veľkú prítomnosť," povedal tiež Hegseth. "Nenechajte sa mýliť, Peking investuje a pôsobí v tomto regióne kvôli vojenským výhodám a neférovým ekonomickým ziskom," vyhlásil a vyzval vlády v regióne, aby spolupracovali na odstrašení Číny a na riešení hrozieb, ktoré predstavujú nadnárodné drogové kartely a masová imigrácia.

Hegsethovo vystúpenie nadväzuje na jeho utorkové stretnutie s panamským prezidentom Josém Raúlom Mulinom a na prehliadku Panamského prieplavu. "Spoločne vymaníme Panamský prieplav z vplyvu Číny," povedal v utorok Hegseth.

Veľvyslanectvo v Paname hovorí o vydieraní

Dohodli sa na prehĺbení vzájomnej spolupráce a posilnení koordinácie v oblasti bezpečnosti. Panama sa v nových memorandách podpísaných so Spojenými štátmi nevzdala suverenity nad prieplavom, uviedol dnes podľa agentúry Reuters panamský minister bezpečnosti Frank Ábrého. "Panama dala prostredníctvom prezidenta Mulina jasne najavo, že vojenské základne či obranné priestory nemôžeme prijať," povedal Ábrego na spoločnej tlačovej konferencii s Hegsethom. Podľa agentúry AFP tým odmietol Hegsethov návrh obnoviť americké vojenské základne na panamskom území.

Panamský minister bezpečnosti Frank Abrego (vľavo), minister obrany USA Pete Hegseth (uprostred) a panamský prezident Jose Raul Mulino (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

Krátko po stretnutí Hegsetha a Mulina kritizovalo čínske veľvyslanectvo v Paname americkú vládu vo vyhlásení na sieti X. Uviedlo, že Washington použil "vydieranie" na presadenie svojich záujmov a že to, s kým Panama obchoduje, je "zvrchované rozhodnutie Panamy".

Návšteva amerického ministra obrany sa uskutočnila uprostred napätia vyvolaného opakovanými tvrdeniami amerického prezidenta. Donald Trump po januárovom nástupe do úradu niekoľkokrát pohrozil tejto stredoamerickej krajine ekonomickým i vojenským tlakom z obáv pred rastúcim čínskym vplyvom na riadenie Panamského prieplavu. Nevylúčil ani prevzatie prieplavu za použitia vojenskej sily. Panama prevzala prieplav do svojej správy v roku 1999. Spojené štáty túto kľúčovú infraštruktúru pred viac ako 100 rokmi postavili a do konca 90. rokov ju aj priamo spravovali.