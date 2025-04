Izraelský útok na budovu v Gaze má 20 obetí a viac ako 40 zranených

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

Pri útoku podľa hovorcu úradu Mahmúda Bassala utrpelo zranenia viac ako 40 ľudí, záchranári prehľadávajú trosky a pátrajú po ďalších telách. Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov uviedla, že obetí je najmenej 26.

Izrael 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v Pásme Gazy a prisľúbil, že budú pokračovať kým palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v tejto palestínskej enkláve.

Hamasom kontrolované ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že od obnovenia bojov v Gaze zahynulo 1482 Palestínčanov. Počet obetí vojny, ktorá vypukla 7. októbra 2023 po útoku Hamasu na Izrael, stúpol na 50.846. Izraelská armáda v stredu uviedla, že za uplynulý deň podnikla letecké útoky na viac ako 45 cieľov v Pásme Gazy, informuje portál The Times of Israel (TOI).

Hamas žiada nové prímerie

Člen politického byra Hamasu Hossam Badrán v utorok povedal, že je nevyhnutné dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy. Dodal, že prebieha komunikácia so sprostredkovateľmi, ale dosiaľ nie sú žiadne nové návrhy. Podľa Badrána je Hamas „naďalej otvorený všetkým návrhom, ktoré by viedli k prímeriu a zastavili by genocídu páchanú na našom palestínskom ľude“.

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok počas Netanjahouvej návštevy v Bielom dome uviedli, že prebiehajú nové rokovania zamerané na prepustenie ďalších rukojemníkov z Pásma Gazy. Hamas zadržiava 58 rukojemníkov a izraelská armáda tvrdí, že 34 z nich je mŕtvych, pripomína AFP.