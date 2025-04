Od nástupu britského premiéra do funkcie prekonalo Lamanšský prieliv vyše 30-tisíc migrantov

(Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

LONDÝN - Viac ako 30 000 migrantov sa na malých člnoch dostalo cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva od nástupu britského premiéra Keira Starmera do funkcie, vyplýva z najnovších vládnych údajov. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.

Len v piatok sa na štyroch člnoch preplavilo do krajiny 154 osôb, uviedlo ministerstvo vnútra. Celkový počet migrantov sa tak za tento rok zvýšil na 6796, čo je o 25 percent viac ako v rovnakom období minulého roka, o 70 percent viac ako v roku 2023 a o 49 percent viac ako v roku 2022. Od nástupu Starmera do premiérskej funkcie 5. júla 2024 prišlo do krajiny 30 038 migrantov.

Prekonanie 30-tisícovej hranice prichádza v čase, keď britský minister zahraničných vecí David Lammy odcestoval na západný Balkán, aby ratifikoval "dohodu o spolupráci" zameranú na urýchlenie výmeny spravodajských informácií s cieľom narušiť pašovanie ľudí.

Balkán je kľúčovou tranzitnou trasou

Tento región je podľa britského rezortu diplomacie kľúčovou tranzitnou trasou, cez ktorú migranti putujú do Európskej únie a Spojeného kráľovstva, pričom vlani bolo na kontinente zaznamenaných takmer 22 000 nelegálnych prekročení hraníc.

"Zločinci pre zisk riskujú životy ľudí a sú čoraz násilnejší v snahe zarobiť čo najviac peňazí. Tento diabolský, bezprávny obchod s pašovaním zraniteľných ľudí je úplne neprijateľný a sme odhodlaní ho ukončiť, keď zabezpečíme hranice Spojeného kráľovstva v rámci nášho plánu na zmenu," povedal Lammy pred cestou.

"Vzhľadom na to, že svet je čoraz nebezpečnejší a nepredvídateľnejší, západný Balkán má pre kolektívnu bezpečnosť Spojeného kráľovstva a Európy zásadný význam. Spojené kráľovstvo je naďalej odhodlané budovať odolnosť a stabilitu v tomto regióne," dodal minister.

Starmer začiatkom týždňa obvinil konzervatívcov, že nedokázali zastaviť pašerácke gangy, ktoré sa zameriavajú na Spojené kráľovstvo, a uviedol, že labouristi zdedili "úplnú roztrieštenosť" polície, pohraničných síl a spravodajských služieb.

Medzitým bola uzavretá samostatná dohoda medzi Britániou, USA, Albánskom, Švédskom, Tuniskom a Vietnamom, ktorej cieľom je podniknúť viac spoločných krokov zameraných na zločinecké gangy propagujúce ilegálnu migráciu na internete.