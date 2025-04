V Británii odsúdili ženu za porušenie ochrannej zóny pred interrupčnou klinikou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tossici-Boltovú magistrátny súd v meste Poole odsúdil za dvojnásobné porušenie zákonného nariadenia o ochrane verejného priestranstva. Podľa súdu sa ho dopustila tým, že počas dvoch dní v marci 2023 stála v takzvanom ochrannom pásme okolo interrupčnej kliniky v Bournemouthe a držala nápis: „Som tu, môžem sa s vami porozprávať, ak chcete.“ Na prípad zareagovalo jedno z oddelení ministerstva zahraničných vecí USA. „Sme znepokojení stavom slobody prejavu v Spojenom kráľovstve a prípad monitorujeme. Je dôležité, aby Spojené kráľovstvo rešpektovalo a chránilo slobodu prejavu,“ uviedlo na sieti X oddelenie amerického ministerstva zahraničných vecí pre demokraciu a ľudské práva. S jej vedúcim sa Tossici-Boltová stretla počas jeho návštevy v Británii.

Zariadenie je už niekoľko desaťročí vystavené protestom aktivistov proti interrupciám

Sudkyňa Orla Austinová na pojednávaní povedala, že v procese nešlo o to, či je prerušenie tehotenstva správne alebo nie, ale o to, či obžalovaná porušila zmienené zákonné nariadenie. To sa začalo uplatňovať pred klinikou v Bournemouthe v októbri 2022 po schválení miestnou samosprávou.

Riaditeľka Britskej poradenskej služby pre tehotné (BPAS) Heidi Stewartová, ktorá kliniku prevádzkuje, pred súdom povedala, že zariadenie je už niekoľko desaťročí vystavené protestom aktivistov proti interrupciám. Pred ustanovením ochranného pásma okolo kliniky bolo vraj podaných 500 sťažností na obťažovanie v jej okolí. Tossici-Boltová po rozsudku povedala, že zváži možnosť odvolania sa voči rozsudku. „Americké ministerstvo zahraničných vecí sa týmto prípadom oprávnene zaoberalo, pretože má vážne dôsledky pre celý západný svet,“ povedala.