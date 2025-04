Na júnový summit NATO by mal prísť aj americký prezident Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

Posledné kroky novej americkej administratívy podľa agentúry vyvolávajú u európskych lídrov obavy, že v prípade napadnutia im Spojené štáty neprídu na pomoc. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vo štvrtok na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli ubezpečil spojencov, že Washington je naďalej verný Aliancii. Zdôraznil však, že USA od ostatných krajín očakávajú navýšenie svojich výdavkov na obranu.

Spojené štáty sú naďalej odhodlané brániť územie NATO

Na otázku, či sú podľa Sikorského Spojené štáty naďalej odhodlané brániť územie NATO, poľský minister odpovedal „áno“. „Prezident Trump to lídrom potvrdil, stále to platí a podľa toho, čo sme počuli, prezident Trump bude prítomný na summite v Haagu,“ dodal. Lídri NATO sa na zasadnutí stretnú od 24. do 26. júna. Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte tiež vo štvrtok potvrdil, že Spojené štáty neplánujú „z ničoho nič“ stiahnuť svoje jednotky z Európy.