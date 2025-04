Rokovania medzi CDU/CSU a sociálnymi demokratmi! Koaličné rozhovory v Nemecku budú pokračovať

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

Rokovania medzi CDU/CSU a sociálnymi demokratmi (SPD) prebiehajú už niekoľko týždňov. Líder kresťanskodemokratického bloku Friedrich Merz, ktorý pravdepodobne zaujme post budúceho kancelára, by chcel novú vládu zostaviť do Veľkej noci. Pred ďalším kolom rokovaní v piatok v Berlíne Thorsten Frei uviedol, že „je pred nami ešte značná cesta“. „Očakávam preto, že budú pokračovať do budúceho týždňa... Teraz ide o to, aby sme odstránili prekážky," dodal Frei.

Dobrindt očakáva veľký pokrok

Predstaviteľ SPD Alexander Dobrindt pred piatkovým rokovaním vyhlásil, že „očakáva veľký pokrok“. Hlavným zostávajúcim sporným bodom sú pravdepodobne finančné otázky. Zatiaľ čo sa CDU/CSU usiluje o rozpočtové škrty, SPD sa snaží chrániť sociálne výdavky. Dlhé formovanie novej koalície už kritizovali vedúci predstavitelia viacerých podnikov v krajine a tlak na zostavenie novej nemeckej vlády zvýšilo aj oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení ciel na EÚ.