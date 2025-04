Hrozí ďalšia vojna: Medzi dvoma krajinami sa stupňuje konflikt! Bojiskom by mohla byť Sýria

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Ariel Schalit, File)

JERUZALEM - Izrael podnikol letecké útoky na ciele v Sýrii, no skutočným adresátom výstrahy bolo Turecko. Vzťahy medzi Tel Avivom a Ankarou sa dramaticky zhoršujú a analytici varujú pred novou bezpečnostnou hrozbou na Blízkom východe.

Izraelské nálety na sýrske územie tento týždeň vyvolali novú vlnu napätia na Blízkom východe. Hoci oficiálne išlo o útoky na zbrojné sklady a vojenskú infraštruktúru v Sýrii, skutočným cieľom bola podľa informácií denníka Jerusalem Post jasná výstraha adresovaná Turecku. Tel Aviv totiž čoraz viac znepokojuje prehlbujúce sa väzby medzi Ankarou a Damaskom.

Výstražný odkaz Ankaru: „Držte sa ďalej“

„Nestavajte v Sýrii vojenské základne a nezasahujte do izraelských operácií, či už vo vzduchu alebo na zemi,“ znela podľa nemenovaného vysokopostaveného izraelského úradníka výzva smerom k tureckému vedeniu. Izrael sa totiž obáva, že by sa Sýria pod vplyvom Ankary mohla premeniť na satelitný štát Turecka – a tým na strategickú hrozbu priamo na izraelskej hranici.

Podľa izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara je cieľ Turecka jednoznačný. „Robia všetko pre to, aby sa Sýria stala tureckým protektorátom. To je ich plán, to je ich agenda,“ vyhlásil pre televíziu Al-Arabíja.

Erdogan sa netají hnevom: „Nech je Izrael prekliaty“

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na seba nenechal dlho čakať. Počas piatkovej modlitby na konci marca ostro odsúdil Izrael za vojenské operácie v pásme Gazy. „Nech je sionistický Izrael prekliaty Alláhom,“ citoval jeho slová grécky spravodajský portál Ekathimerini.

„To, čo sa deje v Gaze, je genocída, ktorá každým dňom naberá desivejšie rozmery. Obrázky, ktoré odtiaľ prichádzajú, trhajú srdce každému, kto má štipku svedomia a ľudskosti,“ pokračoval Erdogan. Turecko podľa neho stojí na strane utláčaných a robí maximum, aby pomohlo palestínskym civilistom.

Ankara a Damask Nová hrozba?

Podľa izraelského webu Ynet News predstavuje prípadné vojenské spojenectvo medzi Tureckom a Sýriou väčšie riziko pre Izrael než dlhodobá hrozba zo strany Iránu. Dôvodom je nielen silná a dobre vybavená turecká armáda, ale aj geopolitický vplyv Ankary a jej robustná ekonomika.

Bývalý izraelský vojak a analytik Jonathan Adiri varuje, že Tel Aviv musí okamžite konať. „Izrael musí prijať proaktívnu stratégiu, vytvárať regionálne aliancie a predchádzať budúcim konfliktom s Tureckom,“ zdôraznil.

Zbraň môže zlyhať aj v rukách Izraela

Hoci Izrael zatiaľ zvolil cestu silového varovania, odborníci upozorňujú na riziká. Ako píše Jerusalem Post, agresívne kroky Tel Avivu – napríklad letecké údery na sýrske ciele – môžu mať kontraproduktívny efekt. Namiesto oslabenia vplyvu Turecka môžu viesť k ešte väčšiemu zblíženiu Ankary a Damasku, čo by Izrael postavilo pred novú, ešte nebezpečnejšiu realitu.