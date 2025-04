Žena vyhrala v lotérii rozprávkovú sumu: Má to však háčik! Radosť rýchlo vystriedalo zúfalstvo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mildred si kúpila žreb do žrebovania Pennsylvania Cash 5 v obchode Shop 'n Save v Murrysville v máji 2024. O dva týždne neskôr s prekvapením zistila, že trafila všetkých päť čísel: 14, 22, 33, 35 a 38. To, čo malo byť radostným momentom, sa však zmenilo na nočnú moru. Píše o tom noviny The Mirror.

Žena si spomenula, že žreb vložila do vrecka kabáta, ktorý neskôr v dobrej viere darovala organizácii Vietnam Veterans of America. Tá rozdáva oblečenie po celom svete, takže kabát s cenným žrebom môže byť teraz kdekoľvek a jeho nový majiteľ pravdepodobne ani netuší, aký poklad obsahuje.

Úradníci z pensylvánskej lotérie Mildred informovali, že na uplatnenie jackpotu musí fyzicky predložiť žreb. "Ako ho môžem získať späť?" pýtala sa zúfalo v televízii WTAE-TV. Mildred teraz zúfalo hľadá spôsob, ako svoj víťazný žreb vystopovať a získať späť. Čas sa jej však kráti - má ho len do 8. mája, aby výhru uplatnila. "Čo iné môžem robiť? Len nahlas plakať a dúfať, že sa stane niečo pozitívne?," vyhlásila.