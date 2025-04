ŠKANDÁL v českej politike: Minister sa rútil obcou takmer STOVKOU! Odobrali mu vodičský preukaz

Český minister pôdohospodárstva Marek Výborný (48) išiel v obci viac ako 90 km/h. (Zdroj: Facebook/KDU-ČSL, Getty Images)

Zákon platí pre každého bez ohľadu na jeho postavenie či štátnu funkciu. Doplatil na to český minister pôdohospodárstva Marek Výborný (48). Ako informuje Blesk, policajný radar v obci Heřmanův Městec (Pardubický kraj) ho nameral pri rýchlosti neuveriteľných 92 km/h.

Priznal pochybenie

Šéfa ľudovcov ihneď zastavila polícia a po predložení dôkazov o jeho neprispôsobivej jazde mu odobrali vodičský preukaz. K prekročení rýchlosti došlo ešte v polovici decembra minulého roku.

"Áno, v nedeľu 15. decembra ma policajná hliadka namerala pri rýchlosti 92 km/h práve v čase, keď som vchádzal do obce Heřmanův Městec. Zaplatil som pokutu a na pol roka mi bol odobraný vodičský preukaz. Svoj čin ľutujem, mrzí ma to. Je to moja chyba," povedal.

Zdravotné problémy v rodine

Ako minister podotkol, v tom čase viezol svoju dcéru do nemocnice a následne sa vracal za chorým otcom. Policajti mu spravili aj dychovú skúšku, ktorá vyšla negatívne. Podľa zákonov Českej republiky musí pred absolvovaním nových vodičských skúšok podstúpiť aj psychotesty.

Po troch mesiacoch od incidentu mal právo požiadať o obnovenie vodičského preukazu, čo aj urobil. Svoju chybu naďalej ľutuje, pričom pre Novinky dodal, že je nahnevaný sám na seba.